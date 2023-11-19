Осужденный за экстремизм Стрелков решил создать штаб по выдвижению в президенты

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Бывший министр обороны ДНР и экс-офицер ФСБ Игорь Стрелков, находясь в следственном изоляторе, попросил своих сторонников создать штаб для его участия в президентских выборах весной 2024 года. Он планирует баллотироваться на пост главы государства в качестве самовыдвиженца.
По словам Стрелкова, выборы президента и его участие в них в качестве кандидата на пост дадут возможность всем патриотам и честным людям объединиться перед лицом «внешней и внутренней угрозы». Экс-министр обороны ДНР и ранее говорил о своих намерениях участвовать в президентских выборах, но теперь он от слов перешел к конкретным действиям.
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Александр Бойцов