«От Лиссабона до Луганска»: Бербок предсказала будущее Евросоюза

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
После вступления Украины в ЕС, Евросоюз будет простираться от Лиссабона до Луганска, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, во время своей речи на выездном заседании министров иностранных дел.
«Будущее Украины находится в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы. И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска», - заявила Бербок.
Ранее Бербок назвала главу КНР Си Цзиньпина диктатором. Кроме того, она заявила, что Россия не должна одержать победу в вооруженном конфликте на Украине, так как это станет знаком для таких диктаторов, как Си Цзиньпин. Представители Китая отреагировали на слова Бербок и заявили, что они являются абсурдом и провокацией.
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