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«От Лиссабона до Луганска»: Бербок предсказала будущее Евросоюза

Бербок заявила, что Евросоюз будет простираться от Лиссабона до Луганска
02 октября 2023, 14:19
Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

После вступления Украины в ЕС, Евросоюз будет простираться от Лиссабона до Луганска, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, во время своей речи на выездном заседании министров иностранных дел.

«Будущее Украины находится в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы. И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска», - заявила Бербок.

Ранее Бербок назвала главу КНР Си Цзиньпина диктатором. Кроме того, она заявила, что Россия не должна одержать победу в вооруженном конфликте на Украине, так как это станет знаком для таких диктаторов, как Си Цзиньпин. Представители Китая отреагировали на слова Бербок и заявили, что они являются абсурдом и провокацией.

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Политолог Ярошенко: Европа посыпалась, чтобы развестись с Западом
Политолог Ярошенко: начинается процесс деконсолидации Европейского содружества
02 октября 2023, 14:23

Фото: iStock/Tanaonte

Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко заявил, что прямо сейчас начинается процесс деконсолидации Европейского содружества. Об этом сообщает Царьград.
По мнению политолога, единая ранее позиция стран Европы в отношении поставок киевскому режиму начинает рушиться с бывших социалистических государств.

«За Европейским содружеством будет разрушено и Трансатлантическое единство. С падением Трансатлантического единства падёт Америка. Поэтому это пока первая ласточка. Понятно, из-за того, что оппозиционная партия пришла к власти в Словакии, Америка не рухнет», — цитирует Ярошенко Царьград.

Он подчеркнул, что показатель начавшейся деконсолидации будет становиться огромной тенденцией, которую будет заметна в ближайшее время.

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На Украине обиделись на Илона Маска за шутку про Зеленского
Парламент Украины обвинил Маска в российской пропаганде из-за шутки о Зеленском
02 октября 2023, 14:03

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Украинский парламент обвинил создателя Starlink, американского миллиардера Илона Маска в российской пропаганде за шутку о Владимире Зеленском.
Илон Маск разместил на своей странице в X известный мем, в который вмонтировал лицо Зеленского, и подписал его так - «Когда прошло уже пять минут, а ты ещё не попросил миллиарда долларов помощи». 
Фото: Илон Маск на своей странице в X.

На Украине этим фактом очень оскорбились, и потому незамедлительно разместили ответ. Верховная рада запостила аналогичный мем, только теперь уже с лицом Маска, и подписала его - «Когда прошло уже пять минут, а ты ещё не распространял российскую пропаганду».

Напомним, после широкого резонанса, вызванного приглашением в канадский парламент нациста, премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал происходящее российской пропагандой. За Россию неожиданно вступился предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

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#украина
#владимир зеленский
#социальная сеть
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Песков назвал решение стран ЕС о запрете въезда российских машин абсурдным
02 октября 2023, 13:57

Фото: Сайт Кремля

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал абсурдным решение стран Европейского союза ввести запрет на въезд автомобилей с госномерами РФ. Информацию передает ТАСС.

Пресс-секретарь считает, что данное решение негативно влияет на отношения с Россией, которые и так в достаточно трудом положении. Песков подчеркнул, что эти меры «не красят» руководителей европейских стран. Политик также дал понять, что ждать ответных действий от России не нужно.

«Мы должны делать так, как лучше нам. Не каждый раз это может быть зеркальная реакция», — добавил представитель Кремля.
Ранее стало известно, что Болгария введет запрет на въезд авто с российскими номерами со 2 октября. С 3 числа такие же ограничения начнут действовать в Норвегии. Также ранее запретили въезд Эстония, Литва, Латвия, Польша и Финляндия.

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#литва
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В Киеве состоится заседание глав МИД стран Евросоюза
02 октября 2023, 13:26

Фото: istock / sinonimas

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сегодня проведёт неформальное собрание Совета МИД государств ЕС.
Об этом Жозеп Боррель  написал в соцсети X.

«Я созываю сегодня в Киеве глав МИД стран ЕС на первое в истории заседание 27 членов стран союза за его пределами. Будущее Украины – в ЕС», –сообщил Боррель.
Ранее глава внешнеполитической службы блока утверждал, что Евросоюз сожалеет о принятом в США проекте бюджета без помощи Украине. Боррель надеется, что это решение пересмотрят. 

Дипломат также отметил, что поддержка Европы не зависит от Соединенных Штатов и результатов продвижения ВСУ в зоне боевых действий, которое большинство западных СМИ называют неудачным. Он также добавил, что Евросоюз не только продолжит оказывать постоянную поддержку Украине, «но и увеличит ее».

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#ес
#киев
#украина
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Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский виноват в плохих отношениях со Словакией
02 октября 2023, 13:08

Фото: РИА Новости / Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с его окружением виновны в ухудшении отношений со Словакией. К этому также причастен украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Такое заявление сделал экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«В том, что там произошло, во многом виноваты Зеленский, Шмыгаль, судебные иски против Словакии», — сказал он.
Соскин добавил, что если руководство Украины не будет восстанавливать отношения со Словакией, то события в Киеве могут развиться по «плохому сценарию».

Кроме того, внеочередные парламентские выборы прошли в Словакии в субботу, 30 сентября, на которых, по предварительным результатам, победу одержала партия Smer. По мнению Соскина, победа пророссийской партии может «серьезно аукнуться Украине».

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#заявление
#владимир зеленский
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Япония не может договориться с РФ о вылове рыбы на юге Курил
02 октября 2023, 12:30

Фото: istockphoto/blew_i

Японские рыбаки не могут начать на юге Курил промысел одноперого терпуга, который обычно начинается в середине сентября.
Токио не может найти компромисса в этом вопросе с Россией, сообщает телеканал NHK.
 
Вылов терпуга в данном районе традиционно начинается в середине сентября, но в 2023 году местные рыбаки имеют право ловить рыбу только в японских водах. Под вопросом остался и старт промысла осьминога, который обычно проходит в середине октября.
 
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что РФ не может согласовывать консультации по рыбному промыслу Японии в российских территориальных водах из-за антироссийских мер, которые ввела японская сторона.

Ранее Ёко Камикава, занявшая пост министра иностранных дел в результате перестановок в японском правительстве, сообщила, что Япония как председатель Группы семи (G7) продолжит жесткую санкционную политику, но с учетом национальных интересов. 

Она отметила, что Япония несомненно продолжит дипломатические усилия в связи с конфликтом на Украине, такие, как введение жестких антироссийских санкций. Но в то же время Япония и РФ являются соседями, а потому некоторые экономические вопросы, такие, например, как рыболовный промысел, надлежит решать по-соседски, но, конечно, с учетом национальных интересов во внешней политике, добавила Камикава.

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#япония
#россия
#рыба
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Помпео: США ослаблены конфликтом на Украине
02 октября 2023, 12:15

Фото: iStock/ValleraTo

Бывший госсекретарь США, экс-глава ЦРУ Майк Помпео считает, что США ослаблены конфликтом на Украине, также ухудшилось и положение стран Европы. Об этом пишет греческая газета Kathimerini.
По его словам, мир стал менее безопасным после вступления Джо Байдена на пост президента США.

«Америка стала более слабой из-за событий на Украине, так как потеряла контроль над ситуацией, в результате чего европейцы и каждый из нас оказались в худшем положении», - считает Помпео.

Он также призывает и дальше оказывать поддержку Украине для того, чтобы она имела возможность защищать свой народ и суверенитет. Помпео также назвал Грецию жизненно важным партнером для союзников Киева, так как именно греческий порт Александруполис стал важным узлом для перевозки переданного Украине западного вооружения.

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#сша
#перевозки
#мир
#запад
#вооружения
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Молдавия перестанет покупать газ у «Газпрома»
02 октября 2023, 11:53

Фото: istockphoto/Smederevac

Молдавия больше не будет покупать газ у «Газпрома».
Об этом заявил министр энергетики республики Виктор Парликов на Евроатлантическом форуме устойчивости.
 
«Мы больше не будем закупать природный газ у «Газпрома» для территории, контролируемой конституционными властями», — заявил Парликов.
По его мнению, республике удалось получить газ из альтернативных источников. Она закупила его на европейском рынке.
 
«Более того, нам удалось сделать это по более низкой цене, чем та формула, которую мы прописали в контракте с «Газпромом», — подытожил Парликов.
В Молдавии в данный момент действует режим ЧП, который объявили в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким ростом цен на энергоресурсы.

Ранее сообщалось, что 1 октября прекращена добыча газа на крупнейшем в Европе месторождении в Гронингене. Месторождение Гронинген обнаружили в 1959 году, а открыли в 1963 году. На пике здесь добывалось более 50 млрд кубометров газа в год. Но из-за землетрясений, которые были связанны с добычей, в 2018 году приняли решение постепенно снижать объёмы и в итоге закрыть месторождение.

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#газ
#газпром
#европа
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ВСУ разрешили бить по российским военным, используя Storm Shadow
Шаппс: ВСУ могут наносить удары по ВС РФ с помощью Storm Shadow
02 октября 2023, 11:49

Фото: iStock/ovbelov

Украинские военные могут наносить удары по ВС РФ с помощью крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщает британское издание Daily Express, ссылаясь на слова главы Минобороны Соединенного Королевства Гранта Шаппса.
«Украинские войска могут использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по войскам Владимира Путина на приобретенных территориях», — говорится в статье.

При этом Шэппс также призвал продолжать оказывать Киеву всю необходимую помощь, подчеркнув, что президент России Владимир Путин нарушил мир в Европе.

Ранее Шэппс также заявлял, что британские военные впервые в истории разместятся на Украине, чтобы обучать бойцов Вооружённых сил Украины. Он уже провел соответствующие переговоры, в ходе которых обсуждалась возможность переноса официальной программы подготовки под руководством Великобритании на Украину.

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