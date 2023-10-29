От обстрелов и бомбардировок Израиля в секторе Газа погибло уже 8 тысяч человек

Фото: iStock/Racide
Количество погибших в секторе Газа в ходе обстрелов и бомбардировок со стороны Израиля превысило уже восемь тысяч человек. Половину этого числа составляют дети, сообщил Минздрав Палестины.
«За сутки число жертв увеличилось более чем на 300», — говорится в заявлении ведомства, которое привел телеканал Al Hadath.Израильская армия приведена в высокий уровень боевой готовности на северной границе с сектором Газа. Об этом сообщил начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви. Говоря об «очень высоком уровне готовности», Халеви отметил, что дойти до поставленных целей будет нелегко, придётся преодолеть длинный путь.
Читайте также:
Израиль перешёл ко второму этапу войны, заявил Нетаньяху
Армия Израиля заявила об успехе ночных рейдов в Газе и отсутствии потерь
Артем Путинцев