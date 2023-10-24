Отдел репатриации посольства Израиля в РФ приостановил прием россиян

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В дипломатическом представительстве Израиля в Москве объявили о том, что отдел репатриации посольства временно прекращает прием российских граждан. Предварительно — до 27 октября.
Пока не сообщается о причинах такого шага. Возможно, это связано с недовольством израильской стороны позицией России по конфликту страны с ХАМАС. Израильские СМИ ранее сообщали, что некий израильский дипломат встречался с представителями РФ и выражал разочарование реакцией России на события на Ближнем Востоке.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на это, что Москва всегда осуждала и осуждает любые проявления терроризма и искренне соболезнует по поводу жертв с обеих сторон. Россия уверена, что нужно как можно скорее выйти на прекращение огня и прийти к решению проблемы. Фундаментом для такого решения должно стать создание независимого палестинского государства.
Представитель Кремля добавил также, что Москва ведет интенсивный и постоянный диалог с израильской стороной и регулярно обменивается мнениями по всем насущным вопросам.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на это, что Москва всегда осуждала и осуждает любые проявления терроризма и искренне соболезнует по поводу жертв с обеих сторон. Россия уверена, что нужно как можно скорее выйти на прекращение огня и прийти к решению проблемы. Фундаментом для такого решения должно стать создание независимого палестинского государства.
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Александр Бойцов