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Отделение посольства Белоруссии откроется в Краснодаре

В Краснодаре откроется отделение посольства Белоруссии в РФ
27 июля 2023, 20:29

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ об открытии посольства Белоруссии в городе Краснодаре.

В документе говорится, что Россия положительно ответила по просьбу посольства Белоруссии об открытии представительства республики в стране.

Соответствующее решение было поддержано российским ​внешнеполитическим ведомством и другими органами власти. Посольство будет открыто в городе Краснодаре. Об открытии отделения будет проинформирована белорусская сторона. Власти Краснодарского края выделят помещения для ​работы и проживания представителям ​республики.

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#россия
#счёт
#посольство
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился с активистами из Мытищ
27 июля 2023, 20:35

Фото: Константин Семенец

Губернатор Московской области обсудил с активистами из Мытищ перемены и развитие городского округа. Об этом «Радио 1» сообщает Управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
«Сейчас, в этот летний период, встречи в парках у нас стали традиционными. Мы обсуждаем все насущные вопросы развития городских округов. Приглашаем людей, которые неравнодушны, активны, авторитетны, кто даёт дельное предложение, вносит свою лепту в разные сферы - производство, бизнес здравоохранение, образование. Я хотел бы всех вас поблагодарить за вашу активную позицию», – поблагодарил участников Андрей Воробьёв.

Председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов поблагодарил губернатора за проделанную работу по благоустройству Центрального парка культуры и отдыха. Он отметил, что в Подмосковье реализация проектов по развитию общественной инфраструктуры наиболее востребована среди жителей. 

Также Воробьёв отметил, что ещё одной не менее актуальной темой является развитие здравоохранения. Сейчас в округ привлекается большое количество специалистов из других регионов. Им предоставляется бесплатная аренда жилья и льготы.

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#подмосковье
#губернатор
#мытищи
#развитие
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Президент Уганды предложил России сотрудничество в сфере нефтедобычи
27 июля 2023, 20:09

Фото: iStock/bashta

Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени на встрече с Владимиром Путиным предложил организовать участие российских энергетических компаний в освоении нефтяных месторождений Восточной Африки. Об этом сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что Уганда предлагает новые сферы сотрудничества для обеспечения экспорта и переработки нефти для Восточной Африки. Российские нефтяные компании, в свою очередь, могут заняться поиском залежей с большим содержанием сырья.

Ранее сообщалось, что в рамках форума «Россия – Африка» глава Нижнего Новгорода подписал с мэром города Браззавиля Республики Конго соглашение об установлении статуса городов-побратимов.

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#россия
#африка
#сотрудничество
#нефть
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Нижний Новгород и африканский город Браззавиль стали побратимами
27 июля 2023, 19:53

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

На форуме «Россия – Африка» глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подписал с мэром города Браззавиля Республики Конго Дьедонне Бантсимбой соглашение об установлении между городами статуса побратимов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.
Сообщается, что у Нижнего Новгорода уже есть 20 городов-побратимов и пять городов-партнёров. Браззавиль стал 21 и единственным на африканском континенте.

Шалабаев отметил, что города имеют много схожего. Они являются крупными экономическими центрами, в них развита промышленность, сфера образования, чтятся древние культурные традиции. Глава региона считает, что сотрудничество принесёт много полезного разным сферам этих городов.

Он также привёл пример сотрудничества. В Браззавиле много интересных памятников истории и культуры, которые могут привлечь туристов, а в Нижнем Новгороде, в свою очередь, много высших учебных заведений, студентами которых являются приехавшая из Республики Конго молодёжь. То есть будут активно развиваться сферы туризма, образования и другие.

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#фестиваль
#сотрудничество
#традиции
#африка
#россия
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Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной окончания Корейской войны
Путин поздравил лидера КНДР с годовщиной победы корейского народа в освободительной войне
27 июля 2023, 19:44

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю годовщины окончания Корейской войны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Российский президент отметил независимость государства и свободу, которые стране удалось отстоять во времена войны. Путин заявил, что плечом к плечу с корейскими патриотами, воевали советские солдаты, которые внесли существенный вклад в разгром противника. 

По словам главы государств, боевой опыт очень ценен для обоих стран и необходимо продолжать развивать связи между Россией и КНДР в различных сферах. Президент России отметил важность приумножения дружбы, особенно, перед лицом существующих внешних угроз. 

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#россия
#президент
#солдаты
#кндр
#путин
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Китай разрабатывает новый дрон-камикадзе дальнего радиуса действия
27 июля 2023, 19:36

Фото: istockphoto/Pakhnyushchyy

Конструкторы китайской компании Aerospace CH UAV Co Ltd в настоящее время работают над созданием нового типа барражирующего боеприпаса (дрон-камикадзе). За основу разработки взята ракета серии AR класса «воздух-земля».
Новый беспилотник, кроме нанесения ударов по постоянно меняющим свое местоположение целям, сможет также ретранслировать связь на поле боя, создавать радиоэлектронные помехи, подавлять радиоизлучение, передает издание Global Times. Конкретные технико-тактические характеристики не раскрываются, но сообщается, что новый барражирующий боеприпас будет обладать способностью к сверхдальним полетам, большим временем полета, способностью наносить значительный урон при высокой надежности и низкой себестоимости.

Новые дроны-камикадзе будут приспособлены к действиям в составе «роя», однако перед каждым из них будут поставлены отдельные боевые задачи в части нанесения ударов, разведки или постановки радиоэлектронных помех.

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#беспилотник
#боеприпас
#дроны
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Франция может лишиться возможности добывать уран в Нигерии
27 июля 2023, 19:32

Фото: iStock/HT Ganzo

Французская горнодобывающая компания Orano Mining SA, работающая на урановых залежах Нигера, может столкнуться с проблемами из-за политической ситуации в стране. Об этом сообщают «Аргументы недели».
Конечно, перебои в поставках уранового концентрата из Нигера не станут критическими для французской компании, поскольку она ведёт добычу ещё и в Казахстане, Узбекистане, Монголии, Намибии, Габоне и Канаде.

Концерт Orano Mining SA принадлежит французскому правительству, но имеет штаб-квартиры в США и Канаде, уточняет издание «Аргументы недели».

Нигерийские военные могут объявить о национализации урановой горнодобывающей промышленности. Но большая её часть сейчас принадлежит Франции, поэтому могут возникнуть конфликты. Однако Париж намерен уладить сложившуюся ситуацию мирно, без применения боевой силы.

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#франция
#африка
#компании
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The Guardian: Пентагон ответил на обвинения в сокрытии информации о пришельцах
27 июля 2023, 19:08

Фото: istockphoto/bestdesigns

Министерство обороны США ответило на обвинения в умышленном сокрытии информации о пришельцах и неземных технологиях, высказанные бывшим сотрудником американской разведки Дэвидом Грушем на слушаниях в Конгрессе.
Пресс-секретарь Пентагона Сью Гог заявила, что AARO (подразделение Минобороны США, занимающееся НЛО) не выявило никакой достоверной информации о существовании каких-либо правительственных программ, которые бы опирались на какие-то инопланетные технологии или пытались воспроизвести их. Об этом сообщает издание The Guardian.

Она также добавила, что AARO совместно с офисом главного юрисконсульта Минобороны и Управлением специальных расследований военно-воздушных сил США разработали процедуру, с помощью которой лица, обладающие информацией о неизвестных феноменах, могут поделиться ей, не испытывая опасений за свою безопасность.

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#сша
#безопасность
#технологии
#нло
#минобороны
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На Украине вступил в силу закон о переименовании топонимов, связанных с Россией
На Украине вступил в силу закон, требующий изменить связанные с Россией топонимы
27 июля 2023, 18:52

Фото: iStock/alzay

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь сообщил, что в стране вступил в силу закон «о деколонизации топонимов».
Нововведение предполагает замену всех географических названий, которые связаны с Россией. 

Креминь заявил, что на Украине запрещена пропаганда российской политики и использование государственной символики. В соответвсии с законодательством, русскоязычные названия населенных пунктов будут изменены. Он также добавил, что власти считают новые правила - способом укрепления национальной безопасности государства. 

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#памятник
#правила
#украина
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В Польше не отнеслись серьезно к словам Лукашенко об экскурсии «Вагнера» в Варшаву
27 июля 2023, 18:41

Фото: iStock/delray77

Польша не воспринимает в серьёз слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о желании ЧВК «Вагнер» пойти на экскурсию в Варшаву и Жешув. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.
«Конечно, разговор Путина и Лукашенко, который имел место несколько дней назад, когда Лукашенко говорил, что вагнеровцы очень хотят выбраться на экскурсию в Варшаву или Жешув, является классическим, довольно вульгарным элементом психологической войны», - считает Каминьский.

Он подчеркнул, что Польша не относится к таим разговорам серьёзно.

Напомним, Лукашенко во время встречи с Владимиром Путиным заявил, что его начала напрягать деятельность ЧВК «Вагнер», желающей идти на Варшаву. Лукашенко добавил, что Белоруссия не рассматривает возможности переброски отряда Пригожина на Запад, поскольку у его представителей негативный настрой.

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#сша
#белоруссия
#польша
#вагнер
#запад
#лукашенко
#чвк
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Подмосковье ищет медработников