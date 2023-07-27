Отделение посольства Белоруссии откроется в Краснодаре

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ об открытии посольства Белоруссии в городе Краснодаре.
Соответствующее решение было поддержано российским внешнеполитическим ведомством и другими органами власти. Посольство будет открыто в городе Краснодаре. Об открытии отделения будет проинформирована белорусская сторона. Власти Краснодарского края выделят помещения для работы и проживания представителям республики.
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Анастасия Крестьянова