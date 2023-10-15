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«Отголосок антироссийской истерии»: в США объяснили слова Зеленского о Путине

Журналист Блюменталь: Зеленский хочет вернуть к себе внимание, обвиняя Путина
15 октября 2023, 10:43
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский обвиняет российского президента Владимира Путина в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы вернуть себе внимание западных партнёров. Об этом сообщил американский журналист Макс Блюменталь в интервью YouTube-каналу Srephen Gardner.
Он отметил, что Зеленский обеспокоен сокращением помощи от западных стран, которые переключили своё внимание на эскалацию конфликта между Израилем и Палестиной. Именно поэтому он обвиняет Путина в разжигании этого столкновения, чтобы вновь обратить на себя внимание.

Кроме того, по словам журналиста, Израиль сохранял нейтральную позицию по отношению к российско-украинскому конфликту, что также не нравилось Зеленскому.


При этом Блюменталь отметил, что Россия стремиться не допустить дальнейшей эскалации конфликта, поэтому все обвинения Зеленского ошибочны и беспочвенны.

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Стало известно, кого будет поддерживать США
Экс-разведчик США Шаффер: Израиль «заберёт» западное оружие у Украины
15 октября 2023, 11:34

Фото: iStock/Jon Rehg

Правительство Израиля «заберёт» у президента Украины Владимира Зеленского западное вооружение. Об этом в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner сообщил экс-разведчик США Тони Шаффер.
Он отметил, что израильское правительство сделает всё, чтобы добиться дополнительных поставок вооружения от западных стран.

По его словам, этому также поспособствует недавний конфликт в парламенте Канады с чествованием украинского нациста. 

Шаффер добавил, что поставками вооружения на Украину США опустошили свои запасы. Теперь правительству придётся принять решение о том, кого поддерживать: Украину или Израиль. Бывший разведчик уверен, что выбор будет сделан в пользу Израиля, что также известно Зеленскому.

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#израиль
#украина
#сша
#поддержка
#помощь
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Армия Израиля временно прекратит обстрелы сектора Газа
Армия Израиля до 13:00 воздержится от обстрелов Газы для открытия гумкоридора
15 октября 2023, 11:02

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Армия Израиля с 10:00 до 13:00 15 октября прекратит ведение боевых действий, чтобы открыть гуманитарный коридор на юге сектора Газа. Об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.
Он отметил, что израильская армия ранее настоятельно призывала мирных жителей города Газа переселиться на юг сектора. Сегодня, 15 октября, до 13:00 по местному времени (совпадает с московским) ЦАХАЛ временно прекратит осуществление обстрелов по территории.

Ранее представитель палестинского движения ХАМАС обратился к генсекретарю ООН Антониу Гуттерешу с просьбой оказать давление на Израиль, чтобы тот допустил пропуск гуманитарной помощи в город Газа. 

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#израиль
#сектор газа
#гуманитарная помощь
#конфликт
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В США заявили об иссякшей поддержке Украины
NYT: В Киеве обеспокоены тем, что Запад достиг «пика» поддержки Украины
15 октября 2023, 10:45

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Украинский президент Владимир Зеленский обеспокоен тем, что мир достиг «пика» в поддержке ВС Украины. Авторы статьи утверждают, что западные страны в любом случае переключат свое внимание на Ближний Восток. Об этом пишет газета The New York Times.

«Еще до того, как на прошлой неделе началась война на Ближнем Востоке, в Европе, наблюдавшей за Вашингтоном, существовало сильное ощущение, что мир достиг «пика Украины» — что поддержка борьбы Киева с российским вторжением никогда больше не будет такой высокой, как раньше», — указано в материале.
По мнению издания, политики Запада сходятся во мнении, что если Соединенные Штаты прекратят оказывать поддержку Украине, Европа не сможет восполнить этот пробел и заменить Америку. В публикации также приводится заявление российского лидера Владимира Путина, который сказал, что без западной помощи Украина не протянет даже неделю.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины за это время потеряли 71,5 тысячу военных, 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин разного класса. По словам российского лидера, украинское контрнаступление безрезультатно. 

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#украина
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#владимир зеленский
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МИД РФ заявил о росте риска ядерного конфликта на Корейском полуострове
Посол Бурмистров: Риск ядерного конфликта на Корейском полуострове вырос
15 октября 2023, 10:26

Фото: istock / Gerasimov174

На Корейском полуострове риск ядерного конфликта серьезно увеличился. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова посла по особым поручениям МИД РФ Олега Бурмистрова.

«Риторика официальных лиц КНДР о гипотетическом «ядерном конфликте» ярко иллюстрирует резко возросшие риски», — рассказал посол изданию.  
По мнению Бурмистрова, США И Южная Корея просчитались, сделав ставку на влияние станций на Северную Корею. Он предположил, что ограничения приведут только к гонке вооружений в регионе.

«Нельзя также обойти вниманием создание американо-южнокорейской консультативной группы по ядерным вопросам, в рамках которой Вашингтон и Сеул ведут диалог относительно планов задействования американского «ядерного зонтика» в случае военного конфликта с КНДР», — подытожил Бурмистров.
Ранее сообщалось, что Япония и США начали крупномасштабные учения в префектурах Кюсю и Окинава на юго-западе и юге Японии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#мид
#посол
#мид рф
#южная корея
#новости
#кндр
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ВКС РФ нанесли удары по объектам боевиков в Сирии
Контр-адмирал Кулить: ВКС РФ ударили по объектам боевиков в Сирии
15 октября 2023, 10:23

Фото: iStock/Derek Brumby

Воздушно-космические силы России нанесли успешные удары по объектам боевиков в Сирии. Об этом в ходе брифинга сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
Он отметил, что боевики радикальных формирований, действующие в Идлибской зоне деэскалации продолжают предпринимать попытки атаки на территории, подконтрольные Сирии. 

По его словам, российскими войсками с целью пресечения этих попыток был нанесён ряд ударов. В результате были уничтожены десять боевиков, пять беспилотников, столько же складов с вооружением, мобильная установка реактивной системы залпового огня, размещённая на пикапе, а также два подземных бункера.

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#сирия
#россия
#обстрел
#вкс
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Министр финансов Украины Марченко оскорбил западных союзников
Reuters: Министр финансов Украины Марченко пожаловался на слабость Запада
15 октября 2023, 10:05

Фото: istock / Photoboyko

Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко пожаловался на западных партнеров, назвав их слабыми. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Я наблюдаю большую усталость, большую слабость наших партнеров. Они хотели бы забыть про войну», — отметил он.
Марченко также добавил, что сейчас Украине необходимо прилагать больше усилий по сравнению с предыдущим годом. Глава украинского Минфина заявил, что это может быть связано со скорыми выборами президента США в 2024 году и выборами в Европарламент.

Издание обратило внимание на то, что Украина продолжит зависеть от финансовой помощи Запада в течение следующего года, несмотря на дополнительный доход от налогов и займы на внутреннем рынке.

Ранее обозреватель издания Welt Кристоф Шильц выразил опасения по поводу того, что Украине и Израилю придется соревноваться за поставки западных вооружений из-за ограниченных ресурсов, доступных в рамках НАТО. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
#украина
#помощь
#деньги
#финансирование
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В Китае раскритиковали действия Израиля в секторе Газа
Глава МИД КНР Ван И: Израиль вышел за рамки обороны
15 октября 2023, 10:03

Фото: iStock/ffikretow

Действия Израиля в отношении Палестины уже нельзя трактовать как оборонительные, поэтому им следует прекратить боевые действия, угрожающие жизни местного населения. Об этом заявил министр обороны КНР Ван И, проводя телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом.
Он отметил, что Китай выступает против любых действий, наносящих вред населению, поскольку они не соответствуют нормам международного права.

По его словам, «действия Израиля вышли за рамки самообороны», поэтому стране следует немедленно выполнить требования международного сообщества и генсекретаря ООН о прекращении боевых действий в секторе Газа.

Ван И добавил, что страны-соперницы должны избежать дальнейшей эскалации конфликта и провести мирные переговоры.

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#израиль
#сектор газа
#палестина
#конфликт
#китай
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Депутат сейма Каминьский заявил, что Польша стала полезным идиотом Украины
15 октября 2023, 09:53

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Депутат сейма от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский написал статью для издания Myśl Polska.
По мнению Каминьского, элиты Третьей Речи Посполитой превратили польское государство и почти всех граждан в «полезных идиотов» Украины. Он считает, что украинцы могли совершать любые действия, но всё равно рассчитывать на поддержку на Висле.
 
В статье сказано, что польская либеральная интеллигенция видела Польшу, как «буксир», который вытянет Украину на Запад. Но Украина всегда была олигархическим государством. Кристиан Каминьский считает, что наглое поведение президента Украины Владимира Зеленского, наконец, открыло глаза польским украинофилам.
 
В заключении подчёркнуто, что Варшава не дождется от Зеленского «ни жеста, ни даже символического шага на историческом поле».

Ранее бывший президент Польши Лех Валенса заявил о возможности гражданской войны в связи с предстоящими парламентскими выборами в стране. В интервью французскому журналу Point он заявил, что в Польше складывается опасная ситуация. Он не исключает, что народ может массово выйти на улицы, возможно, даже с оружием в руках. Валенса также отметил, что подобный бунт может не ограничиваться только Польшей.

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#польша
#украина
#всу
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Бывший канцлер Германии Шредер признался в дружбе с Путиным
Экс-канцлер Германии Шредер: Не буду притворяться, что не дружу с Путиным
15 октября 2023, 09:41

Фото: РИА Новости / Сергей Савостьянов

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер рассказал, что дружит с президентом России Владимиром Путиным и не станет делать вид, что это не так. Об этом политик заявил в интервью Süddeutschen Zeitung

Шредер отметил, что его мнение по поводу СВО на Украине не изменится, так как личные интересы не должны заменять собой представление интересов страны. Кроме того, Олаф Шольц перестал быть другом Шредера, хотя экс-канцлер говорит, что не желает зла бывшему другу. Бывший канцлер также рассказал, что у него испортились отношения с правящей в ФРГ Социал-демократической партией, несмотря на то, что он все еще является ее членом.

«Неприязнь и критика не настолько болезненны, чтобы я изменил свое мнение из-за них. Или мешают моему благополучию», — сказал Шредер.
Ранее сообщалось, что Олафа Шольца по поводу поставок Украине крылатых ракет Taurus вызывают возмущение киевских властей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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