Фото: РИА Новости/Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский обвиняет российского президента Владимира Путина в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы вернуть себе внимание западных партнёров. Об этом сообщил американский журналист Макс Блюменталь в интервью YouTube-каналу Srephen Gardner.
Он отметил, что Зеленский обеспокоен сокращением помощи от западных стран, которые переключили своё внимание на эскалацию конфликта между Израилем и Палестиной. Именно поэтому он обвиняет Путина в разжигании этого столкновения, чтобы вновь обратить на себя внимание.
Кроме того, по словам журналиста, Израиль сохранял нейтральную позицию по отношению к российско-украинскому конфликту, что также не нравилось Зеленскому.
При этом Блюменталь отметил, что Россия стремиться не допустить дальнейшей эскалации конфликта, поэтому все обвинения Зеленского ошибочны и беспочвенны.
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Кроме того, по словам журналиста, Израиль сохранял нейтральную позицию по отношению к российско-украинскому конфликту, что также не нравилось Зеленскому.
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Анастасия Чинкова