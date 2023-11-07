Согласно заявлению управляющего редактора издания Covert Action Magazine Джереми Кузмаров, решение Владимира Зеленского отказаться от проведения президентских выборов на Украине может привести к попытке государственного переворота.
Кузмаров выразил мнение, что Зеленский не имеет широкой популярности в Украине и, вероятно, проиграл бы выборы, если бы они были проведены открыто и честно.
Собеседник также указал на приоритеты Зеленского, утверждая, что вместо активного взаимодействия с украинским народом, он провел большую часть времени, пытаясь получить иностранную военную помощь.
Кузмаров выразил обеспокоенность по поводу экономической политики Зеленского, утверждая, что она может привести к деиндустриализации Украины и передаче контроля над украинской экономикой западным транснациональным корпорациям.
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Собеседник также указал на приоритеты Зеленского, утверждая, что вместо активного взаимодействия с украинским народом, он провел большую часть времени, пытаясь получить иностранную военную помощь.
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Артем Кузьмин