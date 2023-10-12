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Журналист CNN Фарид Закария испытал шок от слов президента Украины Владимира Зеленского, который в интервью с ним пытался всеми силами оправдать коррупцию в стране. Об этом в своей статье пишет Do Rzeczy.
«Так или иначе во время речи президента Зеленского у журналиста CNN заметно округлялись глаза», — говорится в статье газеты.
Уточняется, что украинский лидер поделился «любопытными размышлениями» о коррупции. Зеленский признал случаи коррупции в стране, однако отметил, что это не касалось помощи стран Запада.
Таким образом, автор статьи сделал вывод, что победу Киева в борьбе с коррупцией даже вообразить невозможно.
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