«Откровенная ложь»: Зеленский пытался извлечь выгоду из конфликта в Изариле

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Глава Украины Владимир Зеленский пытался связать палестино-израильский конфликт с происходящим в своей стране, заявил исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель в статье infoBRICS.
11 октября Зеленский, комментируя вспыхнувшее вооруженное противостояние между Израилем и Палестиной, заявил, что конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на поставки оружия для ВСУ, а это может сыграть на руку российскому лидеру Владимиру Путину.
По словам автора статьи, прямо сейчас Зеленский изо всех сил пытается выпросить у Запада как можно больше оружия, чтобы успеть отбить российские земли до прихода зимы. Однако, его планы разрушил палестино-израильский конфликт.
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«Поэтому уже через несколько дней после своего заявления он попытался встретиться с Нетаньяху, чтобы попытаться связать эти два конфликта как неразделимые, что оказалось откровенной ложью и отчаянной попыткой обеспечить дальнейший интерес Запада и приток его оружия и финансирования на Украину», - отметил Адель.
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Евгения Парфентьева