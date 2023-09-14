«Откровенный плевок»: вице-спикер Совфеда Косачёв обвинил Польшу в неблагодарности

Фото: iStock/Racide
Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил, что Польша своими действиями выражает неблагодарность по отношению к советским солдатам, которые освобождали её от нацистов в годы Великой Отечественной войны. Об этом парламентарий написал в своём Telegram-канале.
Косачёва возмутили слова официального представителя МИД Польши о так называемом «освобождении», которое произошло в 1945 году. Вице-спикер Совфеда напомнил, что порядка 600 тысяч советских военных погибли на территории Польши, чтобы она «не пала под игом нацизма». При этом, ещё более полутора миллиона получили ранения.
Читайте также:
В Польше посчитают ущерб, понесённый из-за СССР во время Второй мировой войны
Нарышкин предупредил об угрозе со стороны Польши и Прибалтики
Express: Польша укрепила оборону на границе с Россией, послав сигнал Путину
Анастасия Чинкова