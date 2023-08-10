Отношения Украины с Западом рушатся из-за провала контрнаступления ВСУ

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США и западные страны недовольны провалом контрнаступления ВСУ, при этом украинский лидер не доволен недостаточной поддержкой Запада. Об этом пишет Al Khaleej.
«Президент Украины разочарован, а США и ЕС потеряли надежду на достижение победы над Россией. Они чувствуют, что конфликт стал для них слишком тяжелым бременем, и ждут даты его великого урегулирования на руинах украинского государства», — сообщается в статье.
Уточняется, что отношения Украины с союзниками натянулись после провального наступления ВСУ. При этом Зеленский разозлился из-за саммита НАТО, итоги которого его не устроили. Однако, по словам обозревателя издания, Запад сделал для Украины все, что было в его силах. США и страны Евросоюза сейчас сами испытывают кризисы. Там растет безработица, а люди открыто выступают против продолжения помощи Украине, заключил автор статьи.
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