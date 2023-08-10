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Отношения Украины с Западом рушатся из-за провала контрнаступления ВСУ

Al Khaleej: отношения Киева и Запада рушатся из-за провала наступления ВСУ
10 августа 2023, 09:30

Фото: iStock/artJazz

США и западные страны недовольны провалом контрнаступления ВСУ, при этом украинский лидер не доволен недостаточной поддержкой Запада. Об этом пишет Al Khaleej.

«Президент Украины разочарован, а США и ЕС потеряли надежду на достижение победы над Россией. Они чувствуют, что конфликт стал для них слишком тяжелым бременем, и ждут даты его великого урегулирования на руинах украинского государства», — сообщается в статье.

Уточняется, что отношения Украины с союзниками натянулись после провального наступления ВСУ. При этом Зеленский разозлился из-за саммита НАТО, итоги которого его не устроили. Однако, по словам обозревателя издания, Запад сделал для Украины все, что было в его силах. США и страны Евросоюза сейчас сами испытывают кризисы. Там растет безработица, а люди открыто выступают против продолжения помощи Украине, заключил автор статьи.

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Шапша: При падении обломков БПЛА в Калужской области разрушений нет
10 августа 2023, 08:45

Минувшей ночью в Калужской области средствами противовоздушной обороны сбит вражеский беспилотный летательный аппарат. Разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.
«Сегодня в Малоярославецком районе в 04 час. 03 мин. средствами ПВО сбит беспилотный летательный аппарат», - написал Шапша в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что никаких последствий на земле для людей и инфраструктуры нет.

Напомним, в российском Минобороны сообщили, что минувшей ночью над Калужской и Московской областями, а также Севастополем предотвращены попытки Киева провести террористические акции с использованием дронов. Также было уточнено, что системы ПВО сбили два дрона, направлявшихся в сторону Москвы: один над Малоярославским районом Калужской области и другой над Одинцовским районом Московской области.

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#пво
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Аэропорты Внуково и Домодедово ночью вводили ограничения
Аэропорты Внуково и Домодедово ночью вводили ограничения, сейчас работают штатно
10 августа 2023, 06:41

Фото: iStock/Oleg Elkov

В ночь на четверг аэропорты Внуково и Домодедово временно ограничили прием и отправку рейсов. На данный момент их работа восстановлена, как сообщили в пресс-службах аэропортов, передает РИА Новости.
Минобороны России ранее заявило о предотвращении попыток террористических атак с дронами над Севастополем, Малоярославским районом Калужской области и Одинцовским районом Подмосковья, инициированных Киевом.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, два дрона, направлявшихся в сторону Москвы, были сбиты: один в Калужской области, другой возле ЦКАД. При этом никто не пострадал, и разрушений не зафиксировано.

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Минобороны подтвердило факт сбития двух беспилотников на подлёте к Москве
#цкад
#минобороны
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ПВО сбила два летевших к Москве ударных беспилотника
ПВО сбила два летевших к Москве ударных беспилотника
10 августа 2023, 05:48

Фото: iStock/NatureNow

Средства противовоздушной обороны сбили два дрона: один в Калужской области, а другой рядом с Центральной кольцевой автомобильной дорогой, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Примерно в 4 утра системы ПВО обезвредили два беспилотных ударных аппарата, направлявшихся в сторону столицы. Один из них был обнаружен в Калужской области, второй — рядом с ЦКАД», — уточнил Собянин.
Информацию подтвердили в Министерстве обороны, добавив, что дроны были сбиты над Малоярославским и Одинцовским районами. При этом в ведомстве отметили, что инцидент не привел к пострадавшим или материальному ущербу.

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#пво
#дроны
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В Приамурье заключили под стражу жителя, собиравшегося воевать за ВСУ
В Приамурье суд заключил под стражу жителя, собиравшегося воевать на стороне ВСУ
10 августа 2023, 05:00

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Мужчина из Приамурья, планировавший участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ, предстанет перед судом по обвинению в государственной измене.
Благовещенский городской суд решил арестовать его на срок в 2 месяца, сообщает пресс-служба суда.

Следователи УФСБ по Амурской области указали на его участие в тяжелом преступлении, направленном против конституционного порядка и национальной безопасности, и подчеркнули его опасность для общества.

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#суд
#газопровод
#следователи
#опасность
#вс рф
#служба
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В МИД назвали условия для возобновления зерновой сделки
МИД РФ: возобновление зерновой сделки возможно после выполнения условия России
10 августа 2023, 01:49

Фото: iStock/Andrey Iudin

Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин озвучил требования для перезапуска зерновой сделки, передает ТАСС.
Москва настаивает на решении ключевых проблем: подключении Россельхозбанка к SWIFT, возобновлении поставок комплектующих, оптимизации транспортных маршрутов и страхования, а также возвращении российским компаниям доступа к их зарубежным активам, уточнил Галузин.

После удовлетворения этих условий, по мнению заместителя главы МИД, можно будет перейти к обсуждению вопроса о возобновлении черноморского проекта, но исключительно в рамках заявленных гуманитарных намерений.

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#москва
#сша
#мид
#блинкен
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На всей территории Украины вновь объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины в четвертый раз за день объявили воздушную тревогу
10 августа 2023, 00:38

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В четвертый раз за сутки на Украине была активирована воздушная тревога. Это подтверждается информацией на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны.
Тревога зазвучала с 23:22 до 23:26. Отметим, что ранее в течение дня, 9 августа, уже три раза объявляли о воздушной опасности на территории Украины.

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#страны
#тревога
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Twitter оштрафовали за задержку с передачей данных аккаунта Трампа
Twitter оштрафовали на $350 тыс за задержку с передачей данных аккаунта Трампа
09 августа 2023, 23:58

Фото: iStock/ipuwadol

Twitter был оштрафован на 350 тысяч долларов за несвоевременную передачу данных, касающихся аккаунта экс-президента США Дональда Трампа. Информацию об этом приводит CNN, ссылаясь на юридические документы.
Суд США в январе 2023 года выдал ордер, требующий предоставить информацию, связанную с аккаунтом Трампа на платформе. При этом в документе содержалось указание на неразглашение его содержания, что стало известно только недавно.

Twitter задержал предоставление данных и попытался оспорить запрет суда на публичное разглашение информации об ордере. Тем не менее, платформа предоставила необходимую информацию лишь через три дня после установленного судом дедлайна.

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Найденный в Белом доме кокаин оставил знакомый с семьей Байдена человек
NYP: найденный в Белом доме кокаин оставил человек из окружения семьи Байдена
09 августа 2023, 23:36

Фото: сайт Кремля

В июле в Белом доме был найден пакет с кокаином, который, предположительно, принадлежал кому-то из ближайшего круга семьи президента США Джо Байдена. Несмотря на это, сам президент осведомлен о владельце наркотика, сообщает New York Post.
«Пакет с кокаином, обнаруженный в западном крыле в прошлом месяце, предположительно, мог принадлежать кому-то из «окружения семьи Байдена», — подчеркивают авторы статьи.
Неформальные источники утверждают, что, несмотря на официальные заявления Секретной службы о сложностях в определении личности, оставившей наркотик, реально были собраны необходимые доказательства, чтобы идентифицировать данного человека.

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#семьи
#расследование
#байден
#джо байден
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Байден попросит у Конгресса деньги для Украины
Politico: Президент США Джо Байден попросит у Конгресса деньги для Украины
09 августа 2023, 22:19

Фото: РИА Новости/Стрингер

Американский лидер Джо Байден попросит у Конгресса миллиарды долларов, которые пойдут на новое оружие и другую помощь Украине. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на неназванные осведомленные источники.
Собеседники издания заявили, что президент США может обратиться к Конгрессу 10 августа.

Отмечается, что в Палате представителей и сенате ​достаточное количество чиновников, которые выступают против продолжения военной помощи Украине. Источники агентства сообщили, что просьба о дополнительных средствах для Киева усугубит внутренние отношения властей США. 

Издание сообщает, что помимо помощи Украине, администрация президента намерена попросить финансы на помощь Тайваню. Сумма, о которой будет идти речь, в настоящее время не известна, отметили авторы статьи. 

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