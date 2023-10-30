Радио1
Главная / Новости / Политика/ «Отправить на СВО»: кто руководил протестами в аэропорту Махачкалы и что с ними будет

«Отправить на СВО»: кто руководил протестами в аэропорту Махачкалы и что с ними будет

Меликов призвал задержанных участников акции в Махачкале отправиться в зону СВО
30 октября 2023, 12:52
Фото: istock/Wirestock

Фото: istock/Wirestock

Беспорядки в международном аэропорту Махачкалы начались 29 октября. Причиной протестов стал прибывший из Израиля рейс. Редакция «Радио 1» расскажет, чего требовали протестанты, какое имеет отношение к произошедшему Украина, и чем закончились акции протеста.

Что случилось в Махачкале


Люди с флагами Палестины прибыли в международный аэропорт Махачкалы 29 октября. Толпа сначала перекрыла выезд из терминала, затем ворвалась в здание авиагавани. В результате беспорядков, двери в терминал были повреждены. Агрессивно настроенные протестанты прорвались на летное поле, где в этот момент находилось несколько лайнеров.


Толпа обступила самолеты, в которых находились пассажиры. Работа аэропорта из-за противоправных действий протестантов была прекращена.

Участники беспорядков скандировали пропалестинские лозунги, в руках у них были антиизраильские плакаты. Протестанты начали проверять паспорта у людей с целью найти среди пассажиров лайнера евреев. Прибывшие на место инцидента правоохранители старались не допустить усугубления ситуации, однако стычки с протестантами все же произошли. По информации Минздрава республики, более 20 человек получили травмы. Два человека находятся в крайне тяжелом состоянии.

В МВД Дагестана сообщили о задержании 60 человек, принимавших участие в протестных акциях. Установлены личности 150 человек.

Причиной массового недовольства стал прибывший из Тель-Авива самолет, на борту которого якобы присутствовали израильские беженцы.

Протест в Дагестане: кто организатор


Фейковая информация о прибытия самолета с израильскими беженцами появилась в сети Интернет накануне. Оказалось, что на борту лайнера были дагестанцы и чеченцы, которые летали в Тель-Авив для прохождения лечения.

Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал ситуацию в республике и заявил, что толпой, которую пытались образумить правоохранители, руководили дистанционно, с помощью социальных сетей. По его словам, инструкции, которые предписывали алгоритм действий, были размещены в телеграм-каналах.

Меликов выразил уверенность в том, что что телеграм-канал, спровоцировавший беспорядки в аэропорту Махачкалы, администрируется с территории Украины «предателями и бандеровцами».

По факту массовых беспорядков управление СК по республике возбудило уголовное дело. Председатель ведомства Александр Бастрыкин заявил о постановке на особый контроль расследования инцидента.

Не поддаваться на провокации призвала жителей Дагестана уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она назвала дестабилизацию мира в стране основной целью подобных протестов. Омбудсмен подчеркнула, что организация и призывы к беспорядкам направлены на разжигание межнациональной розни.

Появилась информация о состоянии пострадавших из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы
Появилась информация о состоянии пострадавших из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы

Меликов предложил задержанным отправиться в зону СВО


Глава Дагестана Сергей Меликов предложил задержанным во время беспорядков в аэропорту Махачкалы, принять участие в специальной военной операции на Украине. По его мнению, это станет способом «отмыться от позора». Глава республики отметил, что будет только приветствовать, если кто-либо из задержанных изъявит соответствующее желание.

Когда откроют аэропорт в Махачкале


Аэропорт Махачкалы вернется к работе в штатном режиме ночью 31 октября. Об этом сообщает Росавиация. В настоящее время рейсы, следовавшие в авиагавань, будут перенаправлены в Грозный, откуда будет организован трансфер пассажиров.

Читайте также:

Меликов: канал «Утро Дагестана», разжегший беспорядки, управлялся с Украины

Меликов рассказал, из какой страны оперировали беспорядками в аэропорту

Бастрыкин взял под контроль расследование беспорядков в аэропорту Махачкалы
#аэропорт
#самолёты
#уголовное росавиация
#рейсы
#беженцы
#протесты
#дагестан
Читайте нас в
Песков согласился со словами Шойгу о столкновении ядерных держав
Песков: в Кремле солидарны со словами Шойгу о столкновении ядерных держав
30 октября 2023, 13:29

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле абсолютно солидарны со словами министра обороны РФ Сергея Шойгу об угрозе военного столкновения ядерных держав. Об этом Песков сообщил журналистам.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что наблюдается активное стремление разместить военный потенциал НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что, по его мнению, повышает риски из-за вовлечения стран, обладающих ядерным вооружением, в потенциальные конфликты.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Пекин в рамках рабочего визита. В ходе этой поездки, глава военного ведомства планирует участвовать в 10-м Сяншаньском форуме по вопросам безопасности, где представители из различных стран мира будут обсуждать глобальные вопросы безопасности.

Читайте также:

Путин сегодня проведет совещание, посвященное событиям в аэропорту Махачкалы

Шойгу прилетел в Китай, чтобы предотвратить мировые конфликты

Шойгу: Силы НАТО планируют расширяться в Азии
#сергей шойгу
#китай
#совещание
#министр
#поездки
#нато
#путин
#рф
Читайте нас в
В Госдуме заявили о причастности Запада к беспорядкам в Дагестане
Депутат Госдумы Пискарев: Провокация в Дагестане организована Западом
30 октября 2023, 13:19

Фото: istock / Oleg Elkov

Председатель комиссии Государственной Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что беспорядки в Дагестане являются очередной попыткой Запада расшатать ситуацию внутри страны и дискредитировать государственные органы РФ. Об этом сообщается в телеграм-канал комиссии.

«Агенты СБУ и их хозяева из Вашингтона и Брюсселя ищут любой повод, чтобы дестабилизировать обстановку в нашей стране. Теперь попытались разыграть национальную карту. Но ничего у них не выйдет», — утверждает Пискарев.
Он подытожил, что любые попытки проявления ксенофобии недопустимы и будут  наказываться в соответствии с законодательством. 

Напомним, вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, намереваясь «вычислить евреев». Нарушители пытались войти в каждое помещение и выкрикивали антисемитские лозунги.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон об уточнении порядка проведения выборов президента. В течение 5 дней предложенные нововведения будут переданы на рассмотрение Совфеда. Редакция «Радио 1» расскажет об изменениях, внесенных в законодательство. 

Читайте также: 
Шойгу: Силы НАТО планируют расширяться в Азии

«Все потеряли»: В Сети подняли Зеленского на смех за слова о ВСУ

В Китае рассказали об опасности конфликта с США

#аэропорт
#нарушители
#меры
#депутат
#рф
#сбу
#госдума
Читайте нас в
Путин сегодня проведет совещание, посвященное событиям в аэропорту Махачкалы
30 октября 2023, 13:15

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин сегодня, 30 октября, проведет совещание, тема которого — «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола общества». Об этом Песков сообщил журналистам.
Сообщается, что совещание пройдет в очном формате в 19:00.  Ожидается участие премьер-министра Михаила Мишустина, спикера Совфеда Валентины Матвиенко и председателя нижней палаты Федерального собрания Вячеслава Володина, генпрокурора Игоря Краснова, главы СК Александра Бастрыкина, замглавы Совбеза Дмитрия Медведева и других парламентариев.

Напомним, вчера, 29 октября, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Было объявлено усиление. Митингующие требовали изгнать евреев из республики.

Читайте также:

Меликов: канал «Утро Дагестана», разжегший беспорядки, управлялся с Украины

СК России возбудил уголовное дело из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы

В Донецке участников беспорядков в Махачкале позвали в зону спецоперации
#дело
#совещание
#ск
#владимир путин
#дмитрий песков
#россия
#дагестан
Читайте нас в
Востоковед Сатановский назвал кармой антисемитский дебош в Махачкале
Востоковед Сатановский: протест в Махачкале вспыхнул из-за Турции и Украины
30 октября 2023, 13:12

Фото: IStock/Wirestock

Силовики установили больше 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. По данным ведомства, 60 из них уже задержали. Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский рассказал «Радио 1», почему дагестанцы ворвались в аэропорт и требовали изгнать евреев.
Напомним, беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли вечером 29 октября во время прибытия рейса из Израиля. Также сообщалось, что неизвестные подожгли еврейский центр в Нальчике, в Черкесске прошел антиеврейский митинг, а в Дагестане «неравнодушные граждане» пришли выгонять «еврейских беженцев» из гостиницы.   Востоковед Евгений Сатановский назвал произошедшее кармой, отметив, что ситуация курировалась из Турции и Украины. 
«Карма такая… Наложение современных сетевых технологий, в данном случае инициированных из Турции и украинского ЦИПсО, на наличие у местного населения давних фобий, и в целом симпатии к радикальным исламистам», — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что предотвратить повторение ситуации могут только «грамотные профессионалы», которые помнят, как развалились Российская Империя и Советский Союз.
«Предотвращаются любые негативные сценарии грамотной работой профессионалов, относится это к Российской Империи, Советскому Союзу или Российской Федерации, — совершенно неважно. Поскольку мы знаем, что Российская Империя развалилась, Советский Союз развалился, а Бог троицу любит, хотелось бы надеяться, в Российской Федерации ответственные лица извлекут из этого соответствующие целеуказания», — заключил Сатановский.
Читайте также: 

Меликов предлагает задержанным в аэропорту Махачкалы поехать на СВО

Меликов рассказал, из какой страны оперировали беспорядками в аэропорту

Правительство Дагестана усилило меры безопасности в регионе
#митинг
#дагестан
#израиль
#украина
#турция
Читайте нас в
Песков заявил, что события в аэропорту Махачкалы являются вмешательством извне
30 октября 2023, 13:09

Фото: сайт Кремля

Беспорядки в махачкалинском аэропорту в Дагестане являются вмешательством извне.
Об этом 30 октября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
 
«Вчерашнее событие вокруг аэропорта Махачкалы является ситуацией извне. На фоне телевизионных кадров, которые показывают ужас в секторе Газа. Легко провоцировать людей», —ответил Песков на соответствующий вопрос от корреспондентов.
По словам Пескова, президент РФ Владимир Путин получает подробные доклады о ситуации в Дагестане, в том числе от главы региона Сергея Меликова и ФСБ.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов предложил задержанным в махачкалинском аэропорту поехать в зону СВО, чтобы «отмыться от позора».

Напомним, в воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта. Туда прибыл рейс из Тель-Авива. По предварительной информации, участники беспорядков искали прилетевших граждан Израиля.

Читайте также:

Меликов предлагает задержанным в аэропорту Махачкалы поехать на СВО

Меликов рассказал, из какой страны оперировали беспорядками в аэропорту

Бастрыкин взял под контроль расследование беспорядков в аэропорту Махачкалы
#дмитрий песков
#дагестан
#новости
Читайте нас в
Сенатор Цеков назвал Украину самой отсталой страной постсоветского пространства
30 октября 2023, 12:48

Фото: iStock/Liukov

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Украина стала самой отсталой страной на постсоветском пространстве из-за своей антироссийской позиции, передает РИА Новости.
Цеков отметил, что с 1991 года Вашингтон уничтожал Украину различными подачками. Также, по мнению сенатора, одной из главных задач США было желание оторвать Украину от РФ.

«А для Украины как раз это основная причина того, что она стала самым отсталым государством в Европе», — пояснил Цеков.

Сенатор добавил, что антироссийские настроения на украинской территории формировались и поддерживались США.

Ранее экономист Джеффри Сакс сообщил, что Киев находится под угрозой экономического, демографического и военного коллапса.

Читайте также:

На Украине назвали условие для немедленного визита Зеленского в Россию

СМИ: Байден не смог убедить американцев в необходимости помогать Украине

«Остается молиться»: Зеленскому сообщили плохие новости о дальнейшей помощи Киеву
#сша
#новости
#киев
#байден
#рф
#украина
Читайте нас в
СМИ: в партии Нетаньяху считают, что он не удержится у власти
WSJ: в партии «Ликуд» считают, что ситуация в Газе погубит карьеру Нетаньяху
30 октября 2023, 12:33

Фото: сайт Кремля

В партии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Ликуд» считают, что он борется за свое политическое выживание и не удержится у власти на фоне обострения палестино-израильского противостояния. Об этом сообщает Wall Street Journal.
По информации издания, за свою 35-летнюю карьеру Нетаньяху создал образ «ястреба», который готов противостоять не только Палестине, но и Ирану. Однако, как считают авторы материала, нападение движения ХАМАС 7 октября разрушила этот имидж, так как в Израиле оно является худшим провалом в сфере безопасности и разведки за 75 лет. Один из высокопоставленных членов партии отметил, что обострение этого конфликта станет для премьер-министра Израиля «концом игры».

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также:

Израильская армия заявила об ударах по более чем 600 объектам ХАМАС

Очевидцы сообщили об израильских танках на подступах к Газе

Путин переиграл Байдена в важнейшем регионе, заявили в США
#сша
#нападение
#операция
#армия
#министр
#израиль
Читайте нас в
В Подмосковье 320 тысяч жителей газифицированы по программе президента
30 октября 2023, 12:20

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Подмосковье уже более 320 тысяч жителей воспользовались проектом соцгазификации. Об этом сообщила пресс-служба губер
На сегодняшний день газифицировано 3105 населенных пунктов Подмосковья.

« На сегодняшний день газ доведен до 120 тысяч жителей. заключено 115 тысяч договоров и 98 тысяч из них уже исполнено. Идем по графику и основной упор делаем на работы внутри участков и пуск газа в дома жителей Подмосковья», - отметил гендиректор Мособлзаг Игорь Баранов.

Кроме этого, Московская область является лидер федерального рейтинга социальной газификации. Также до конца года будут подключены ещё 10 тысяч договоров.

Стоит отметить, что в 2024 году будут газифицированы 7 тысяч сложных и дорогих договоров.

Читайте также:

В Подмосковье с 1 января будет единая организация техобслуживания газа

Кто имеет право проверять газовое оборудование

Андрей Воробьёв рассказал о продлении социальной газификации
#московская область
#газ
#игорь баранов
#дома
#лидер
#мособлгаз
#газификация
Читайте нас в
Франция депортирует 39 россиян, приверженных радикальному исламу
30 октября 2023, 12:13

Фото: iStock/SimonLukas

Глава МВД республики Жеральд Дарманен заявил, что французские власти намерены выслать из страны 39 россиян, которые подозреваются в приверженности исламскому радикализму. Об этом Дарманен сообщил в эфире радиостанции RMC.
По словам главы МВД, информация о том, что все люди из составленного списка обладают российским гражданством, является достоверной. Дарманен отметил, что их депортируют после того, как РФ согласится их принять. 

Глава МВД подчеркнул, что порядка шестидесяти человек российского и чеченского происхождения, входят в список радикальных исламистов, за которыми следят. 

Напомним, во Франции введен максимальный уровень террористической угрозы. 13 октября Мохаммед Могушков  с холодным оружием атаковал школу в городе Аррас на севере Франции. Нападавший кричал «Аллах акбар». Преподаватель французского языка погиб.

Читайте также:

Во Франции число задержанных из-за нападения в школе выросло до 10 человек

СМИ: на севере Франции неизвестный убил учителя в школе

Макрон задействует тысячи солдат из-за нападения на школу в Аррасе
#мвд
#учителя
#человек
#информация
#люди
#солдат
#рф
Читайте нас в
Достижения.рф