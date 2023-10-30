«Отправить на СВО»: кто руководил протестами в аэропорту Махачкалы и что с ними будет

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Беспорядки в международном аэропорту Махачкалы начались 29 октября. Причиной протестов стал прибывший из Израиля рейс. Редакция «Радио 1» расскажет, чего требовали протестанты, какое имеет отношение к произошедшему Украина, и чем закончились акции протеста.
Что случилось в Махачкале
Участники беспорядков скандировали пропалестинские лозунги, в руках у них были антиизраильские плакаты. Протестанты начали проверять паспорта у людей с целью найти среди пассажиров лайнера евреев. Прибывшие на место инцидента правоохранители старались не допустить усугубления ситуации, однако стычки с протестантами все же произошли. По информации Минздрава республики, более 20 человек получили травмы. Два человека находятся в крайне тяжелом состоянии.
В МВД Дагестана сообщили о задержании 60 человек, принимавших участие в протестных акциях. Установлены личности 150 человек.
Причиной массового недовольства стал прибывший из Тель-Авива самолет, на борту которого якобы присутствовали израильские беженцы.
Протест в Дагестане: кто организатор
Фейковая информация о прибытия самолета с израильскими беженцами появилась в сети Интернет накануне. Оказалось, что на борту лайнера были дагестанцы и чеченцы, которые летали в Тель-Авив для прохождения лечения.
Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал ситуацию в республике и заявил, что толпой, которую пытались образумить правоохранители, руководили дистанционно, с помощью социальных сетей. По его словам, инструкции, которые предписывали алгоритм действий, были размещены в телеграм-каналах.
Меликов выразил уверенность в том, что что телеграм-канал, спровоцировавший беспорядки в аэропорту Махачкалы, администрируется с территории Украины «предателями и бандеровцами».
По факту массовых беспорядков управление СК по республике возбудило уголовное дело. Председатель ведомства Александр Бастрыкин заявил о постановке на особый контроль расследования инцидента.
Не поддаваться на провокации призвала жителей Дагестана уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она назвала дестабилизацию мира в стране основной целью подобных протестов. Омбудсмен подчеркнула, что организация и призывы к беспорядкам направлены на разжигание межнациональной розни.
Появилась информация о состоянии пострадавших из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы
Меликов предложил задержанным отправиться в зону СВО
Глава Дагестана Сергей Меликов предложил задержанным во время беспорядков в аэропорту Махачкалы, принять участие в специальной военной операции на Украине. По его мнению, это станет способом «отмыться от позора». Глава республики отметил, что будет только приветствовать, если кто-либо из задержанных изъявит соответствующее желание.
Когда откроют аэропорт в Махачкале
Аэропорт Махачкалы вернется к работе в штатном режиме ночью 31 октября. Об этом сообщает Росавиация. В настоящее время рейсы, следовавшие в авиагавань, будут перенаправлены в Грозный, откуда будет организован трансфер пассажиров.
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Анастасия Крестьянова