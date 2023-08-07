Оценены потери европейских компаний на российском рынке после начала СВО

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С начала специальной военной операции (СВО) на Украине европейские компании понесли прямые убытки на российском рынке в размере, превышающем 100 миллиардов евро, отмечает Financial Times, ссылаясь на финансовые отчеты крупных европейских корпораций за последние 18 месяцев.
Согласно данным, 176 компаний из Европы столкнулись с убытками из-за обесценения своих активов, затрат, связанных с валютными колебаниями, а также издержками, связанными с продажей или уменьшением своего бизнеса в России. Стоит отметить, что в данном анализе не учтены косвенные экономические последствия, такие как увеличение стоимости энергоносителей и других товаров из-за спецоперации и введенных против России санкций.
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Артем Кузьмин