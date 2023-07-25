Отсидевший в российской тюрьме американец ранен на Украине

Фото: iStock/rarrarorro
Вернувшийся в США по обмену американец Тревор Рид, который находился в российской тюрьме за то, что напал на полицейских, ранен в зоне спецоперации. Об этом сообщает издание The Messenger со ссылкой на источники в Пентагоне.
«Бывший морпех США самовольно отправился в Украину и был ранен, подорвавшись на мине», - говорится в статье.
При этом не сообщается серьезность полученного ранения. По некоторым данным, он сейчас проходит лечение в больнице в Киеве, однако просит, чтобы его перевели в американский военный госпиталь в Германии или Польше.
Читайте также:
Британский наемник назвал адом боевое столкновение с российскими военными
ABC News: Австралийский наемник с риском для жизни сообщил о произволе командиров ВСУ
Британский наемник подорвался на российской мине
Элина Позднякова