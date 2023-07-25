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Отсидевший в российской тюрьме американец ранен на Украине

25 июля 2023, 20:40

Фото: iStock/rarrarorro

Вернувшийся в США по обмену американец Тревор Рид, который находился в российской тюрьме за то, что напал на полицейских, ранен в зоне спецоперации. Об этом сообщает издание The Messenger со ссылкой на источники в Пентагоне.
«Бывший морпех США самовольно отправился в Украину и был ранен, подорвавшись на мине», - говорится в статье.

При этом не сообщается серьезность полученного ранения. По некоторым данным, он сейчас проходит лечение в больнице в Киеве, однако просит, чтобы его перевели в американский военный госпиталь в Германии или Польше.


При этом в Пентагоне не довольны тем, что он самовольно уехал на Украину, так как американское руководство очень старалось для того, чтобы вызволить его из российской тюрьмы.

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#США
#спецоперация
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Евросоюз готов экспортировать украинское зерно
25 июля 2023, 20:27

Фото: iStock/Andrey Iudin

Евросоюз планирует экспортировать зерно из Украины. Об этом рассказал европейский комиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский, передаёт Sky News.
«Мы готовы экспортировать почти все. Это около 4 миллионов тонн в месяц масличных и зерновых культур, и мы достигли этого объема в ноябре прошлого года», — сказал Войцеховский.

При этом он не уточнил, каким образом будет осуществляться экспорт. Также не уточнены и маршруты. При этом Литва обратилась к Евросоюзу с предложением использовать порты Балтийского моря для экспорта украинского зерна в свете истечения срока действия зернового контракта.

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#зерно
#ЕС
#Украина
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В ФРГ растёт рейтинг правопопулистской партии «Альтернатива для Германии»
25 июля 2023, 18:51

Фото: iStock/macky_ch

Лидер правоцентристской оппозиции Германии Фридрих Мерц заявил, что «Альтернатива для Германии» может рассчитывать на сотрудничество на муниципальном уровне, передают «Аргументы недели».
Отмечается, что «АдГ» была основана десять лет назад, однако за последнее время поднялась на вторую позицию в общенациональных опросах. В США восприняли эту информацию как угрозу, поскольку заявление лидера оппозиции является признаком значительного смягчения политики его партии, направленной на запрет любого вида сотрудничества с «АдГ».

«Заявления Мерца могут еще больше подорвать его и без того слабую репутацию лидера партии», — приводит слова американской медиаорганизации POLITICO «Аргументы недели».

Сообщается, что США практически призвали Мерца покинуть пост лидера правоцентристской оппозиции ради «торжества демократии» по образцу Вашингтона.

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#Германия
#партия
#США
#оппозиция
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Путин посетит Китай в октябре
Ушаков сообщил, что Путин планирует посетить Китай в октябре
25 июля 2023, 18:41

Фото: iStock/Rainer Puster

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин планирует посетить Китай в октябре. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
Отмечается, что в октябре в Китае будет проходить форум «Один пояс - один путь». Пекин направил Москве приглашение и по словам представителя Кремля, российский президент посетит страну.  

Накануне, о предстоящей поезде главы государства в Китай сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, лидеры стран обсудят двустороннее сотрудничество и обменяются мнениями о мировой обстановке.  

Прежде, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о намерении Путина встретиться отдельно с каждым лидером в рамках саммита «Россия - Африка», проведение которого запланировано на 26-29 июля. 

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#Путин
#Китай
#визит
#переговоры
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Путин в дни саммита Россия - Африка встретится с каждым лидером отдельно
Ушаков: Путин планирует встретиться отдельно с каждым лидером на саммите «Россия - Африка»
25 июля 2023, 18:11

Фото: сайт Кремля

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин в дни саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге, проведет отдельные встречи с каждым лидером африканских стран. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами.
Ушаков отметил, что российский лидер проведет ряд двусторонних встреч, в ходе которых, лично побеседует с каждым африканским главой государства.

Помощник президента РФ сообщил, что на предстоящем саммите примут участие 17 глав африканских стран. Переговоры будут проходить в Санкт-Петербурге и продлятся четыре дня. Проведение саммита запланировано на 26 - 29 июля. Лидеры обсудят урегулирование украинского конфликта и вопросы сотрудничества. 

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#саммит «Россия - Африка»
#встреча
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Путин заявил о росте зарплат россиян
Путин: Безработица в России составляет 3,2 процента, доходы населения начали расти
25 июля 2023, 17:31

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что доходы населения России начали расти в реальном выражении. Об этом он сообщил в ходе совещания по экономическим вопросам.
Глава государства отметил, что безработица в Россия составляет 3,2%. Он также указал на необходимость индексации зарплаты в бюджетной сфере и своевременное ее проведение. 

По словам российского лидера, оплата труда в стране выросла с 2018 года впервые более чем на 10%. Также Путин заявил о рисках роста инфляции и отметил, что в настоящее время показатель увеличения цен находится на среднем уровне, но фиксируются признаки ускорения. 

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#Россия
#Путин
#доходы
#зарплаты
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На Украине заявили о возможности запуска нового зернового коридора при наличии F-16
Кулеба: Украина попытается создать новый зерновой коридор после получения F-16
25 июля 2023, 16:54

Фото: iStock/alzay

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет запустить защищенный коридор для экспорта зерна, когда получит F-16. Об этом он сообщил в эфире France 24.
По его словам, Украина перестанет зависеть от России, когда получит истребители. Чем раньше Киеву будут направлены F-16, тем раньше будет запущен альтернативный морской путь для вывоза украинского зерна, заявил министр.

«Чем раньше мы получим истребители, тем быстрее сможем запустить новый коридор», - отметил Кулеба.
Глава украинского внешнеполитического ведомства добавил, что решение по поставкам боевых самолетов уже принят и Киев ожидает, когда истребители прибудут на территорию Украины. 

Зерновая сделка прекратила действие 18 июля. Москва вышла из соглашения, ввиду невыполнения договоренностей сторонами договора. 

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#Украина
#Кулеба
#истребители
#F-16
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Россия запретила ввоз готовой рыбной продукции из недружественных стран
Россия запретила ввоз продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран
25 июля 2023, 16:22

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Правительство РФ запретило ввоз в страну готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
В ведомстве сообщили, что отечественные производители заполнят рынок и получат возможность для наращивания объемов производства. 

Минэкономразвития сообщил, что мощности российских производителей позволят обеспечить потребности рынка и к дефициту продукции решение ведомства не приведет. Также отмечается, что у российских компаний в области производства рыбной продукции, появится возможность расширить ассортимент и увеличить число рабочих мест. 

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#Россия
#морепродукты
#ввоз
#недружественные страны
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Новые виды белорусских войск приступили занятиям с ЧВК «Вагнер»
25 июля 2023, 16:12

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

К занятиям с бойцами ЧВК «Вагнер» приступили новые виды войск армии Белоруссии, среди них инженерные, радиационной, химической и биологической защиты, а также связисты. Об этом сообщает Минобороны страны.
«К реализации дорожной карты совместной подготовки приступили не только подразделения сил специальных операций и механизированных подразделений, но и части и подразделения инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты», - говорится в Telegram-канале оборонного ведомства Белоруссии.

Кроме того, к обучению присоединились подразделения связи.

При этом особое внимание на тренировках уделяется обеспечению «живучести войск при ведении боевых действий». Подробности занятий будут обнародованы уже в течение этой недели.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с Владимиром Путиным заявил, что его начала напрягать деятельность ЧВК «Вагнер», желающей идти на Варшаву.

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#Белоруссия
#ЧВК «Вагнер»
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139 подмосковных избирательных участков снабдят трафаретами для слабовидящих избирателей
25 июля 2023, 15:38

Фото: Istockphoto / portokalis

В Подмосковье к Единому дню голосования выпустят около 300 трафаретов для слабовидящих избирателей. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
«Для голосования на выборах губернатора Московской области, а также на дополнительных выборах депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17 изготовят специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня слабовидящими, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля», – говорится в сообщении. 
Такие трафареты предполагается использовать на 139 избирательных участках региона в местах компактного проживания инвалидов по зрению.
 
Для удобства избирателей выборы в Московской области состоятся в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября.
 
В это время пройдут выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах региона.
 
В Подмосковье впервые будет применяться дистанционное электронное голосование. Ранее Мособлизбирком рассказал, как им воспользоваться
 
Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель региона, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтверждённую учётную запись на портале госуслуг и помнить пароль от неё. 

Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
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#ДЭГ
#ЕДГ
#шрифт Брайля
#слабовидящие
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