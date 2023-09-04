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Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова – это плата президента Владимира Зеленского за провал в контрнаступлении ВСУ, заявил китайский обозреватель Сюй Хуань в статье для Sohu.
«Зеленский проявил слабость. Не только сдал бывшего благотворителя, поддержавшего его возвышение, но и окончательно расслабился и освободил Резникова от должности министра обороны. Мало того, он также предложил Умерову, имеющему тесные отношения с США, принять этот пост», - прокомментировал ситуацию Хуань.
Журналист напомнил, что ранее Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения миллиардеру Игорю Коломойскому по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, уточнив, что Колоймойский был финансовым покровителем Зеленского.
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Евгения Парфентьева