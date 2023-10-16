Отставной генерал США Болдук: Из-за поддержки Украины американская армия ослабла

Фото: iStock/Serhei_Calka
Из-за военной поддержки киевского режима армия США серьёзно ослабла и теперь вряд ли сможет участвовать сразу в нескольких вооружённых конфликтах одновременно. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News американский генерал в отставке Дон Болдук.
«За время пребывания у власти администрации Джо Байдена наши Вооружённые силы стали чрезвычайно слабыми и оказались перенапряжены», — отметил Болдук.По его словам, для американских граждан критическое положение армии должно стать «тревожным сигналом». При этом генерал назвал прискорбным тот факт, что США уже не способны подключаться сразу к нескольким военным конфликтам одновременно.
По его мнению, страны-члены альянса остерегаются компрометировать свои собственные оборонные потребности, учитывая ограниченность и дороговизну ресурсов. Особое внимание уделяется вопросу обеспечения артиллерийскими снарядами и системами противовоздушной обороны, такими как Iris-T и Patriot, в которых нуждаются и Украина, и Израиль.
Кристоф Шильц также отметил, что внутри НАТО уже поднимается обеспокоенность в связи с конкуренцией за доступные ресурсы. По его словам, «оружие можно передать всего лишь однажды», и это становится предметом обсуждения.
Читайте также:
Украине предсказали борьбу с Израилем за поставки западных вооружений
Байден заявил, что у США есть ресурсы для поддержки Украины и Израиля
Артем Путинцев