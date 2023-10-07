Отстраненный Маккарти не планирует уходить из конгресса

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Конгрессмен-республиканец Кевин Маккарти, который был отстранен с поста спикера Палаты представителей США, опроверг информацию о своем уходе в отставку из конгресса, сообщает KGET.
Он подтвердил, что не собирается покидать конгресс, и намерен работать до конца своего текущего срока, после чего планирует баллотироваться на следующий срок. Ранее появилась информация, что Маккарти может рассматривать возможность досрочного ухода из Палаты представителей США.
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Артем Кузьмин