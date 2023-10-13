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Овечкин: Не уйду из хоккея, пока получаю от него удовольствие

13 октября 2023, 17:28
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин ответил на вопрос о своей мотивации и возможном уходе из хоккея. Знаменитый форвард завил, что будет выходить на лед до тех пор, пока игра доставляет ему удовольствие.
Для капитана «Вашингтона» этот сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) будет уже 19-м. Он дебютировал в Лиге в 2005 году. За 1347 матчей форвард забросил 822 шайбы. Но Александр Великий, как его называют за океаном, утверждает что еще не наигрался.

«Я всё ещё наслаждаюсь хоккеем. Когда я перестану получать от него удовольствие, для меня, вероятно, будет неправильно оставаться здесь и играть так, как я хотел бы. Мною движет только игра, вы знаете. Я просто немного веселюсь, понимаете?», — цитирует Овечкина пресс-служба команды.


Российский бомбардир переписал уже множество индивидуальных рекордов НХЛ. Впереди остался самый главный, который долгое время считался «вечным». Учитывая снайперские достижения Овечкина, теперь он уже таким не кажется. Это рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным за карьеру шайбам. У канадца, которого называли просто Великий, их 894. Овечкин отстает от него на 72 гола.

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Путин заявил, что Израиль подвергся жестокой атаке и имеет право на защиту
13 октября 2023, 18:38

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Израиль подвергся жестокой атаке, однако урегулирование ситуации возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме. Об этом Путин сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
По словам российского президента, это государство в дальнейшем должно сосуществовать в мире и безопасности с Израилем. Путин отметил, что РФ исходит из безальтернативного решения конфликта между Палестиной и Израилем путем переговоров.

Ранее Путин заявил, что РФ готова выступить в качестве посредника в палестинско-израильском урегулировании. Глава российского государства подчеркнул, что потери среди гражданского населения абсолютно неприемлемы. Путин отметил, что на текущий момент главная цель заключается в остановлении кровопролития.

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#россия
#призыв
#государство
#путин
#рф
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Квентин Тарантино приехал на базу ВВС Израиля
13 октября 2023, 18:27

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Знаменитый американский актер, режиссер и сценарист Квентин Тарантино приехал на базу Военно-воздушных сил Израиля. Таким образом он решил выразить израильским военнослужащим свою поддержку.
Известно, что ранее более 700 голливудских звезд выразили свою поддержку Израилю. Актеры, режиссеры, операторы и сценаристы американской Фабрики грёз подписали открытое письмо, в котором осудили вторжение боевиков ХАМАС и «Исламского джихада» на территорию еврейского государства. Звезды Голливуда, среди которых были, например, Джейми Ли Кёртис, Дуэйн «Скала» Джонсон, актриса и модель израильского происхождения, посол доброй воли ООН Галь Гадот и многие другие, также обратились с призывом освободить захваченных заложников.

Двумя днями ранее лидер движения ХАМАС Халед Машаль обратился к мусульманам всех стран мира устроить в пятницу, 13 октября, «всемирный еврейский погром». Днем произошли столкновения между регулярными войсками Иордании и демонстрантами, поддерживающими Палестину, возле границы с Израилем. Есть опасения, что события «арабской пятницы» являются только прологом к «джихаду на местах», к которому призывал Машаль. На этом фоне поддержка Израиля мировыми звездами не выглядит лишней.

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#посол
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#поддержка
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#лидер
#оон
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Израиль открыл огонь по Ливану
Израиль сообщил о танковом обстреле Ливана в ответ на взрыв в кибуце
13 октября 2023, 18:08

Фото: istockphoto/cla78

Израильские танки и артиллерия открыли огонь по территории Ливана. Это явилось ответной реакцией на обстрел с ливанской стороны приграничного поселка Мисгав-Ам.
До этого сообщалось о взрыве в кибуце Ханита на израильско-ливанской границе. В телеграм-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) появилось сообщение, что израильтяне ведут ответный артиллерийский огонь по территории Ливана. Когда ливанцы начали отстреливаться, ЦАХАЛ подключил к обстрелу тяжелые танки. Ранее была информация о трех взрывах возле ливанского поселка Дахир на границе с Израилем.

Двумя днями ранее лидер движения ХАМАС Халед Машаль обратился к мусульманам всех стран мира устроить в пятницу, 13 октября, «всемирный еврейский погром». Днем произошли столкновения между регулярными войсками Иордании и демонстрантами, поддерживающими Палестину, возле границы с Израилем. Ранее был ранен ножом сотрудник израильского посольства в Пекине. Есть опасения, что события «арабской пятницы» являются только прологом к «джихаду на местах», к которому призывал Машаль.

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#нападение
#танки
#лидер
#информация
#израиль
#хамас
#палестина
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Политолог Брутер: «В атаке ХАМАС нет никакого политического смысла»
13 октября 2023, 18:08

Фото: istockphoto.com/Ахмед Закоут

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказал мнение о том, что у ХАМАС не было политического умысла сорвать подписание мирного договора между Саудовской Аравией и Израилем.
«Израиль справится с сектором Газа за пару недель. Какое бы поражение Израиль ни нанёс сейчас палестинцам, палестинцы в Газе останутся, пройдёт какое-то время, они перевооружатся и всё повторится. В атаке ХАМАС нет никакого политического смысла. Арабы не будут открыто поддерживать ХАМАС», — заявил в беседе с Pravda.Ru Брутер.

Он добавил, что для того, чтобы Палестина добилась права на самоопределение, необходимо объединение арабских стран и высказывание ими жёсткой позиции по этому вопросу, а также давление на США, для которых отдавать палестинцам что-либо неприемлемо.

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#израиль
#хамас
#палестина
#политика
#конфликт
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Политолог Перла: «Россия может оказаться в роли лидера большинства человечества»
13 октября 2023, 17:51

Фото: istockphoto.com/macky_ch

Политолог Андрей Перла прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия готова быть посредником в палестино-израильском урегулировании, и отметил, что наша страна в этой связи может стать лидером бля большой части человечества.
«В этих условиях Россия в самом деле может оказаться в роли лидера большинства человечества, который предлагает единственный разумный и законный вариант окончания войны и создания условий для настоящего мира», — высказал своё мнение в беседе с «Царьградом» Перла.

И таким вариантом окончания этого тяжёлого противостояния, по мнению эксперта, может стать «два государства для двух народов». При этом, Перла признал, что подобное решение может быть трудным и болезненным, но весьма эффективным и единственно верным.

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#россия
#израиль
#палестина
#конфликт
#политика
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Путин сообщил о готовности поехать в Армению
Путин заявил о готовности отправиться с визитом в Армению
13 октября 2023, 17:45

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил о готовности поехать в Армению. Об этом Путин сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
Российский лидер подчеркнул, что работа с Арменией продолжается и по линии МИД, и по линии экономического блока правительства. Путин добавил, что постоянно контактирует с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Ранее Путин заявил, что РФ готова содействовать возобновлению мирных переговоров Азербайджана и Армении. Российский лидер подчеркнул, что Алиев и Пашинян это знают. 

Глава российского государства добавил, что нет проблем, которые могли бы помешать заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном. По мнению президента, при доброй воле все это можно совершить.

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#россия
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#путин
#рф
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Путин назвал отношения России и Грузии ровными
13 октября 2023, 17:41

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин охарактеризовал отношения России и Грузии ровными. Об этом он рассказал в рамках пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
«В Грузии отношения у нас сейчас так ровные. У них тоже большой интерес к сотрудничеству с соседями», - сказал Путин журналистам.
 
Ранее Путин заявил, что Грузия, Украина, которые числятся в составе СНГ, не работают в этом формате, а Молдавия практически утратила свою идентичность. Российский лидер отметил, что это их выбор. Об этом Путин сообщил на саммите СНГ в узком составе. Глава российского государства добавил, что работа стран в рамках СНГ усиливает позиции идентичности наших государств.

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#грузия
#отношения
#ес
#путин
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«Сообразили на троих»: Путин рассказал, как отметил День рождения
Путин отметил День рождения в компании Токаева и Мирзиёева
13 октября 2023, 17:29

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин рассказал, как отметил свой День рождения, в интервью для Telegram-канала SHOT.
Глава РФ родился 7 октября 1952 и в прошлую субботу отпраздновал свой 71-й День рождения. 

Как рассказал сам президент, именно в этот день с рабочим визитом в Россию прибыли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Завершив свои дела, лидеры трех государств отправились на совместный праздничный обед.

«Сообразили на троих», - шутливо отметил Путин. 

Ранее Путин призвал россиян отказаться от чтения американских СМИ. По словам российского лидера, «ничему хорошему они не научат».

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#президент
#день рождения
#владимир узбекистан
#казахстан
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«Чушь собачья»: Путин ответил на вопрос о подрыве трубопровода между Финляндией и Эстонией
Путин счел слова о причастности к подрыву трубопровода Финляндия — Эстония чушью
13 октября 2023, 17:24

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что причастность РФ к подрыву трубопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией — это «чушь собачья». Об этом Путин сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
Российский лидер подчеркнул, что не знал о том, что трубопровод Balticconnector есть. Путин отметил, что объем его перекачки составляет 5-10 миллиардов, что свидетельствует о его маленьком объеме.

Напомним, работа подводного газопровода между Финляндией и Эстонией приостановлена из-за подозрения на утечку. В финской компании Gasgrid Finland отметили, что поставки газа в страну продолжаются через другой терминал.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждения газопровода и кабеля связи между Финляндией и Эстонией могут быть результатом внешнего воздействия. По словам Ниинистё, повреждение газопровода Balticconnector будет расследоваться при поддержке Североатлантического альянса.

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