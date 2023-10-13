Овечкин: Не уйду из хоккея, пока получаю от него удовольствие

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин ответил на вопрос о своей мотивации и возможном уходе из хоккея. Знаменитый форвард завил, что будет выходить на лед до тех пор, пока игра доставляет ему удовольствие.
Для капитана «Вашингтона» этот сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) будет уже 19-м. Он дебютировал в Лиге в 2005 году. За 1347 матчей форвард забросил 822 шайбы. Но Александр Великий, как его называют за океаном, утверждает что еще не наигрался.
Российский бомбардир переписал уже множество индивидуальных рекордов НХЛ. Впереди остался самый главный, который долгое время считался «вечным». Учитывая снайперские достижения Овечкина, теперь он уже таким не кажется. Это рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным за карьеру шайбам. У канадца, которого называли просто Великий, их 894. Овечкин отстает от него на 72 гола.
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«Я всё ещё наслаждаюсь хоккеем. Когда я перестану получать от него удовольствие, для меня, вероятно, будет неправильно оставаться здесь и играть так, как я хотел бы. Мною движет только игра, вы знаете. Я просто немного веселюсь, понимаете?», — цитирует Овечкина пресс-служба команды.
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