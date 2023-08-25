Озвучена главная цель давления на Трампа

Фото: kremlin.ru
Политолог, американист Константин Блохин высказал мнение о том, что уголовное преследование бывшего президента США Дональда Трампа ведётся для того, чтобы не допустить его на пост президента.
«Истеблишмент понимает, что Трамп сейчас самый популярный из кандидатов, и пытается ему закрыть все возможности. Но попыткой закрыть эти возможности они ему делают рекламу. Чем сильнее они на него давят, тем он становится популярнее. Никакие дебаты, в которых он отказался участвовать, не повысят его популярность так, как фото, которое сделали в тюрьме», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Блохин.
Читайте также:
Американист Блохин: Давление властей на Трампа делает его популярнее среди населения
Трамп стал первым в истории президентом США, у которого есть официальное тюремное фото
РИА Новости: Суд в Джорджии назначил дату рассмотрения по существу дела Трампа
Мелисса Тимофеева