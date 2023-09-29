Page Six: Мелания Трамп пересматривает условия брачного договора

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Жена Дональда Трампа Мелания старается обезопасить себя и сына на фоне судебных тяжб экс-президента США и предстоящих выборов. Она решила пересмотреть условия брачного контракта.
Бывшая модель, дизайнер наручных часов, знающая пять иностранных языков, Мелания Трамп всегда обладала отменной деловой хваткой. Сама она утверждает, что новый брачный контракт призван обеспечить более прочное будущее ей самой и сыну в том случае, если пара расстанется. Источник Page Six утверждает, что пункт в договоре, касающийся Мелании, затрагивает деньги и собственность.
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