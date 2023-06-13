Пакистан оплатил первую партию российской нефти в юанях

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Министр нефти Малик заявил об оплате Пакистаном первой партией российской нефти в юанях
Пакистан осуществил оплату первой партии российской сырой нефти в китайских юанях, передает Reuters со ссылкой на министра нефти страны Мусади Малик.
Министр уточнил, что общий объем поставленной партии составил 100 тысяч тонн, причем 45 тысяч из них уже прибыли в порт Карачи. Однако Малик не раскрыл информацию касательно стоимости и возможных скидок на поставленное топливо.
Мусади Малик также добавил, что пакистанская компания Refinery Limited будет заниматься переработкой поставленной нефти.
Ранее стало известно, что государства ОПЕК+ планируют продлить соглашение на 2024 год, в то время как Саудовская Аравия намерена ещё раз снизить нефтедобычу. Так, страны-члены организации с 2024 года могут сократить добычу при согласовании новых базовых уровней.
Министр уточнил, что общий объем поставленной партии составил 100 тысяч тонн, причем 45 тысяч из них уже прибыли в порт Карачи. Однако Малик не раскрыл информацию касательно стоимости и возможных скидок на поставленное топливо.
Ранее стало известно, что государства ОПЕК+ планируют продлить соглашение на 2024 год, в то время как Саудовская Аравия намерена ещё раз снизить нефтедобычу. Так, страны-члены организации с 2024 года могут сократить добычу при согласовании новых базовых уровней.
Артем Кузьмин