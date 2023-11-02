Палата представителей скоро примет решение в рамках процедуры импичмента Байдену

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Спикер палаты Майк Джонсон заявил, что Палата представителей США очень скоро примет решение в рамках продолжающегося расследования по процедуре импичмента президента страны Джо Байдена. Об этом Джонсон сообщил журналистам.
Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что большинство членов палаты представителей США выразили готовность поддержать инициативу о начале расследования в рамках процедуры импичмента против президента страны Джо Байдена. Она отметила, что имеется достаточное количество конгрессменов, поддерживающих эту инициативу, чтобы запустить расследование.
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Екатерина Коршунова