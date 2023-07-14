Палата представителей конгресса США отклонила поправки о снижении военной помощи Украине

Фото: iStock/rarrarorro
Проект Закона о национальной обороне на 2024 финансовый год (NDAA) с поправками, предложенными рядом законодателей, был отклонен палатой представителей конгресса США.
Те предложения, которые касались уменьшения или полной блокировки военной помощи Украине, были отклонены. Также сообщается, что палата представителей не одобрила поправки по предоставлению президентом США конгрессу детальной стратегии по украинскому вопросу.
Читайте также:
США намерены «поддержать» проекты в сфере здравоохранения на Украине
Белый дом: Принятие Украины в НАТО на саммите означало бы войну США и России
Власти США не могут исключить риск наступления рецессии
Анастасия Крестьянова