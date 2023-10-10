Фото: iStock/Wachira Wacharapathom
Палестина обвинила Израиль в применении запрещенных снарядов с белым фосфором, об этом сообщили представители МИД Палестины на своей странице в соцсети X.
Ранее о детонации снарядов с белым фосфором на территории Палестины сообщали местные жители.
Использование этого типа боеприпасов запрещено протоколом III к Женевской Конвенции от 1949 года. Женевские конвенции 1949 года – фундаментальные международные договоры в области гуманитарного международного права, определяющие правила защиты людей при вооруженных конфликтах, солдат, раненых и военнопленных, а также гражданских лиц.
При этом, подписать пункт о запрете использование боеприпасов с белым фосфором отказались как Израиль, так и США.
По аналогии, США снабдили Украину кассетными боеприпасами, запрещенными к использованию в большинстве стран. Конвенция по кассетным боеприпасам была подготовлена 30 мая 2008 года в Дублине, её подписание началось 3 декабря 2008 в Осло. Её подписали 123 страны, не включая Украину и США.
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Использование этого типа боеприпасов запрещено протоколом III к Женевской Конвенции от 1949 года. Женевские конвенции 1949 года – фундаментальные международные договоры в области гуманитарного международного права, определяющие правила защиты людей при вооруженных конфликтах, солдат, раненых и военнопленных, а также гражданских лиц.
При этом, подписать пункт о запрете использование боеприпасов с белым фосфором отказались как Израиль, так и США.
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Евгения Парфентьева