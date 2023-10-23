Палестина подаст в МУС на Израиль из-за геноцида населения

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Палестина планирует подать жалобу в Международный уголовный суд (МУС) на Израиль за геноцид населения, об этом заявил министр юстиции Палестины Мухаммед аш-Шалалда в интервью для «РИА Новости».
«Мы как жертвы имеем право подавать жалобы в Международный уголовный суд, и мы подадим в суд на израильского премьер-министра, начальника штаба и всех командиров, которые отдали солдатам и офицерам приказы вести эту агрессивную войну, совершать геноцид против беззащитного народа и разрушать гражданские объекты, больницы и дома», - прокомментировал ситуацию аш-Шалалда.
Напомним, в Минздраве сектора Газа заявили, что в результате атак израильской армии в секторе Газа погибли свыше пяти тысяч палестинцев, ранены более 15 тысяч. Уточняется, что с начала боевых действий между Израилем и Палестиной, погибло 5 087 палестинцев, среди которых 2 055 детей, 1 119 женщин и 217 пожилых граждан.
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Евгения Парфентьева