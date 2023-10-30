Палестина призвала жителей Дагестана соблюдать закон

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Постпред Палестины при ООН в Женеве Ибрагим Крайши заявил, что по-человечески понимание негативную реакцию жителей Дагестана на обострение в Ближнем Востоке, которое привело к беспорядкам в аэропорту Махачкалы, передает РИА Новости.
В то же время он подчеркнул, что в такие сложные времена важно уважать закон. Крайши также отметил, что поддержка Палестины ценится, но еще раз подчеркнул важность соблюдения законов даже в сложные моменты.
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Артем Кузьмин