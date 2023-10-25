«Палестинская Хиросима» и скандал в ООН: последние новости войны в Израиле

Фото: iStock/CatEyePerspective
Обострившийся конфликт на Ближнем Востоке продолжает разрастаться. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по военным объектам в Сирии и сбросила на сектор Газа 12 тонн взрывчатки, что эквивалентно мощности ядерной бомбы, сброшенной на Хиросиму США. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в регионе и о том, почему ООН обвинили в эскалации конфликта между Палестиной и Израилем.
Израиль призвал казнить ХАМАС
Министр энергетики Израиля Исраэль Кац сравнил членов палестинской группировки ХАМАС с нацистами и призвал казнить их. По его словам, принимать решение в отношении боевиков должен специальный военно-полевой суд, который будет иметь возможность вынести смертный приговор. Министр заявил, что деяния членов группировки не менее тяжкие, чем преступления нацистов, поэтому судить их нужно по всей строгости закона.
Армия Израиля нанесла удары по штабам ХАМАС
По военной инфраструктуре палестинского движения ХАМАС был нанесен массированный ракетный удар со стороны израильской армии. В ЦАХАЛ сообщили, что повреждения получили шахты, военные штабы, склады оружия. Кроме того, представители израильской армии заявили, что удар был нанесен по командным пунктам ХАМАСа, где находится руководство группировки, контролирующее деятельность организации в секторе Газа.
«На куски»: Полковник Макгрегор сообщил о расстреле спецназа США в секторе Газа
Армия Израиля заявила об ударе по военной инфраструктуре Сирии
ЦАХАЛ нанесла удар по военной инфраструктуре Сирии. Об этом израильская армия обороны сообщила в своем телеграм-канале. Минобороны Сирии заявило о гибели восьми военных в результате атаки. Запущенные по военным объектам Израиля ракеты стали ответом ЦАХАЛА на запуск снарядов сирийскими военными по израильским территориям.
В Газе сравнили удары Израиля с ядерным ударом США по Хиросиме
Правительство Палестины сравнило удары израильской армии по анклаву с ядерной бомбардировкой Хиросимы Соединенными Штатами в 1945 году. В пресс-службе правительства пояснили, что за время обострения конфликта, на каждый километр сектора Газа было сброшено 33 тонны взрывчатого вещества, что превратило районы в руины. В общей сложности на Газу было сброшено более 12 000 тонн взрывчатки, что эквивалентно мощности ядерной бомбы, сброшенной на Хиросиму, заявили в правительстве.
Саудовская Аравия обвинила ООН в эскалации конфликта
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан заявил, что Совбез ООН не способен остановить конфликт на Ближнем Востоке, что привело к его эскалации. Он отметил, что основной задачей организации является поддержание мира, с которой ООН явно не справляется. Министр добавил, что Совбез перед лицом кризиса молчит и бездействует, что приводит к затягиванию противостояния и гибели людей.
Читайте также:
Стало известно о ссоре, которая произошла между лидерами ЕС из-за Израиля
Израильская армия ударила по Западному берегу с помощью беспиолтника
Члены ХАМАС отказались от смартфонов и компьютеров ради операции против Израиля
Анастасия Крестьянова