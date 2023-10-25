«Палестинская Хиросима» и скандал в ООН: последние новости войны в Израиле

Обострившийся конфликт на Ближнем Востоке продолжает разрастаться. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по военным объектам в Сирии и сбросила на сектор Газа 12 тонн взрывчатки, что эквивалентно мощности ядерной бомбы, сброшенной на Хиросиму США. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в регионе и о том, почему ООН обвинили в эскалации конфликта между Палестиной и Израилем.