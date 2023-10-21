Палестинский народ пытаются уничтожить, заявил премьер Ирака

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Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил, что идут попытки уничтожить палестинский народ, Израиль нарушает законы войны. Об этом ас-Судани сообщил на каирском саммите по палестинской проблеме.
Премьер-министр отметил, что Ирак готов немедленно оказать всю необходимую помощь народу Палестины.
Ранее сообщалось о том, что первые грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газа начали проезжать в анклав через КПП Рафах.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Ранее сообщалось о том, что первые грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газа начали проезжать в анклав через КПП Рафах.
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Екатерина Коршунова