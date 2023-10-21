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Палестинский народ пытаются уничтожить, заявил премьер Ирака

Премьер Ирака ас-Судани обвинил Израиль в нарушении законов войны
21 октября 2023, 14:06
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил, что идут попытки уничтожить палестинский народ, Израиль нарушает законы войны. Об этом ас-Судани сообщил на каирском саммите по палестинской проблеме.
Премьер-министр отметил, что Ирак готов немедленно оказать всю необходимую помощь народу Палестины.

Ранее сообщалось о том, что первые грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газа начали проезжать в анклав через КПП Рафах.


Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#машины
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Фон дер Ляйен оказалась в неловком положении после слов о Путине
В соцсети X раскритиковали заявление главы ЕК о проигранном конфликте на Украине
21 октября 2023, 13:30

Фото: iStock/Berezko

Пользователи соцсети X раскритиковали заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что президент России Владимир Путин «проиграет конфликт на Украине».
Один из пользователей написал, что Евросоюз должен сохранять нейтралитет и стремиться к мирному процессу, а не нацеливаться на разжигание конфликта. Другой пользователь отметил, что действия и заявления Европейской комиссии являются лицемерными.

Большинство читателей также призвали Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя заявления Вашингтона о «проигранном» конфликте на Украине, заявил, что раз конфликт проигран РФ, то пускай США заберут вооружения. 

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#вооружения
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Израильтян призвали покинуть Египет и Иорданию из-за угрозы безопасности
Израиль призвал граждан покинуть Египет и Иорданию из-за угрозы безопасности
21 октября 2023, 11:53

Фото: iStock/John Theodor

Совет национальной безопасности Израиля повысил до самого высокого уровня предупреждение о поездках израильтян в Египет и Иорданию, которое означает, что гражданам, находящимся там, следует незамедлительно покинуть эти страны. Об этом сообщили в канцелярии израильского премьера.
Сообщается также и о повышении до третьего уровня предупреждение о поездках в Марокко, которое означает рекомендацию отказаться от необязательных поездок в эту страну. В канцелярии подчеркнули, что из-за продолжения конфликта в последние дни в различных государствах, особенно на Ближнем Востоке, зафиксировано существенное обострение анти-израильских протестных акций.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
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#операция
#израиль
#армия
#министр
#машины
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Лидер КПРФ Зюганов заявил, что Байден разжигает пожар третьей мировой войны
21 октября 2023, 11:25

Фото: сайт Кремля

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что президент США Джо Байден разжигает «пожар третьей мировой войны». Об этом Зюганов сообщил в ходе пленума ЦК КПРФ.
Зюганов отметил, что вместо того, чтобы «сесть за стол переговоров», Байден снова хочет начать войну.

Ранее читатели Jerusalem Post осудили президента США Джо Байдена, который сравнил президента России Владимира Путина с ХАМАС и заявил о намерении «остановить» Россию в конфликте с Украиной.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#машины
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В Израиле пришли в ужас из-за слов Байдена о Путине
Читатели Jerusalem Post осудили Байдена за оскорбление Путина
21 октября 2023, 10:54

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Читатели Jerusalem Post осудили президента США Джо Байдена, который сравнил президента России Владимира Путина с ХАМАС и заявил о намерении «остановить» Россию в конфликте с Украиной.
Один из читателей сравнил Байдена с персонажем из сказки Гудвиным Великим и Ужасным. Однако, по его словам, американский президент в отличие от героя не может связать двух слов.

Другой читатель отметил, что без России в Европе до сих пор бы находились нацисты.

«Если Джо Неизбранный вдруг возомнил, что кровопролитие в Израиле — удобный повод разжечь по новой опосредованную войну с Россией, то он здорово ошибается», — сообщил третий.

Ранее президент США Джо Байден сказал, что США обладает достаточными ресурсами, чтобы одновременно поддерживать Украину и Израиль в свете обострения конфликта в Газе.

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#машины
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#байден
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Первые машины с гумпомощью начали проезжать в сектор Газа через КПП Рафах
Грузовики с первой гумпомощью для Газы начали проезжать через КПП Рафах
21 октября 2023, 10:28

Фото: iStock/Jovanmandic

Первые грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газа начали проезжать в анклав через КПП Рафах. Об этом сообщает телеканал Al-Quahera al-Ihbariya.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, на границе Египта и сектора Газа скопилось около двухсот машин с гумпомощью. Отмечается, что через КПП Рафах сектор Газа покинут палестинцы с американскими паспортами или паспортами других государств Запада.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
#израиль
#новости
#сектор газа
#гуманитарная помощь
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СМИ узнали, когда Турция ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО
Expressen: Швеция ожидает ратификации заявки в НАТО Турцией в ближайшее время
21 октября 2023, 10:22

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Правительство Швеции ожидает, что ратификация заявки королевства в НАТО со стороны Турции произойдет «в течение нескольких недель». Об этом пишет Expressen.
Ранее лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что Турция должна отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО. Перинчек отметил, что Турция, освобожденная от НАТО, объединит и консолидирует свой внутренний фронт. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ожидать благосклонности от Турции по вопросу, который касается ее членства в НАТО, после акций сторонников терроризма и врагов мусульман, прошедших в Стокгольме.

Напомним, Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции все еще не получила финального одобрения Венгрии и Турции.

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#счёт
#швеция
#нато
#финляндия
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Израиль решил усилить цензуру
21 октября 2023, 09:19

Фото: iStock/e-crow

В Израиле планируют усилить цензуру в условиях обострения конфликта с ХАМАС.
Агентство Bloomberg пишет, что с данным предложением выступил глава совета Израиля по национальной безопасности Цахи Ханегби. Он предложил органу военной цензуры усилить цензурные требования.
 
К примеру, предлагается усилить цензуру публикаций в СМИ о дискуссиях в правительстве. Сообщается, что ранее некоторые опубликованные материалы подобного характера привели к негативным результатам.

Ранее сообщалось, если Израиль войдёт в сектор Газа - погибнут тысячи палестинцев. Об этом рассказал премьер-министр страны Мухаммед Штаййе в интервью для CNN.

По его словам, наземная операция Израиля унесёт ещё 10-15 тысяч жизней простых палестинцев. По последним данным палестинского Минздрава, в результате израильских ударов по сектору Газа погибли 3785, 1524 из них - дети. Еще 12,5 тысяч человек пострадали и находятся в больницах с травмами разной степени тяжести.

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Аналитики Биби и Ливена призывают США обратиться за помощью к России
#израиль
#палестина
#сектор газа
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Аналитики Биби и Ливена призывают США обратиться за помощью к России
21 октября 2023, 08:19

Фото: istockphoto/fergregory

США необходимо наладить взаимодействие с РФ в борьбе с терроризмом, и это нужно в первую очередь США.
Об этом пишут аналитики Джордж Биби и Анатоль Ливен в статье для журнала Responsible Statecraft. По их мнению, восстановление хотя бы ограниченного взаимодействия с РФ в вопросе противодействия терроризму может стать путем к дальнейшему примирению, и срочной необходимостью для самого Запада.
 
Биби и Ливен считают, что обострение палестино-израильского конфликта приведет к росту терроризма в странах Запада. По их мнению, США и их союзники должны вспомнить про ценный опыт и интересы РФ в борьбе с экстремизмом.
 
«Кроме того, США необходимо возобновить переговоры с Россией по урегулированию ситуации в Сирии», —считают аналитики.
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#сша
#россия
#террористы
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Литва предложила включить гвозди и спицы в новый пакет антироссийских санкций
EUobserver: Литва хочет лишить Россию гвоздей, вязальных спиц и швейных игл
21 октября 2023, 07:06

Фото: iStock/Liia_Galimzianova

Литва хочет запретить экспортировать в Россию гвозди, кнопки, швейные иглы и вязальные спицы. Такие предложения по новому, двенадцатому по счёту пакету санкций Евросоюза входят в планы Вильнюса по «разрушению российских промышленных мощностей». Об этом сообщает издание EUobserver со ссылкой на соответствующий документ.
«Евросоюз начал обсуждать 12-й пакет санкций за закрытыми дверями. Литва, Польша и Эстония представили свои предложения. Вильнюс <...> хочет, чтобы новый пакет санкций против России включал запрет на экспорт радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом. Кроме того, россиян задумали лишить гвоздей и кнопок, а также швейных игл и вязальных спиц», — говорится в статье. 

Одновременно с этим, один из неназванных EUobserver европейских дипломатов отметил, что «Евросоюз предпочитает верить в сказки о том, что его существующий санкционный режим наносит вред России».

Введенные западными странами антироссийские санкции, вместо того, чтобы ударить по Москве, ослабили Вашингтон. Такое мнение высказал бывший американский дипломат Чэс Фримен в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По словам Фримена, многие страны теперь преследуют цель отказаться от доллара как средства торговли и замены его прямым обменом в местных валютах. Место американской валюты, уверен экс-дипломат, вероятнее всего, сможет занять китайский юань или общая валюта, которую может создать блок стран БРИКС.

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#санкции
#евросоюз
#россия
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