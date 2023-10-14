Палестинцы получили союзника, который готов воевать вместе с ними

Фото: iStock/Tomas Ragina
В пятницу в столице Йемена, Сане, и в нескольких провинциях, находящихся под контролем группировки «Ансар Алла» (хуситы), прошли обширные массовые мероприятия в поддержку палестинцев. Эта группировка объявила о своей готовности вступить в боевые действия на стороне палестинцев, сообщил йеменский телеканал «Аль-Масира».
На видеозаписях, предоставленных этим телеканалом, можно увидеть тысячи участников демонстраций, держащих в руках палестинские флаги и кричащих лозунги в знак поддержки палестинского сопротивления против Израиля.
Представитель «Ансар Алла», выступая на телевидении, заявил, что их группировка готова к реальному участию в конфликте и даже готова направить сотни тысяч бойцов для защиты Палестины, палестинского народа и святых мест. Он также выразил критику в адрес Соединенных Штатов, которых он назвал главными сторонниками и официальными спонсорами израильского государства.
В своем заявлении он также осудил арабские страны, такие как Эмираты, Саудовская Аравия и Бахрейн, за установление отношений с Израилем или даже за обсуждение возможности установления таких отношений, считая, что это поощряет врага в его агрессии против палестинского народа.
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Представитель «Ансар Алла», выступая на телевидении, заявил, что их группировка готова к реальному участию в конфликте и даже готова направить сотни тысяч бойцов для защиты Палестины, палестинского народа и святых мест. Он также выразил критику в адрес Соединенных Штатов, которых он назвал главными сторонниками и официальными спонсорами израильского государства.
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Артем Кузьмин