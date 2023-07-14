Памфилова: Электронное голосование на выборах в 2024 году будут применять не более 30 регионов РФ

Фото: сайт Кремля
Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что не более 30 регионов страны сможет использовать дистанционное электронное голосование на президентских выборах в 2024 году.
Она пояснила, что использовать системы дистанционного голосования будут только в тех регионах, где был успешный аналогичный опыт. Об этом она сообщила в эфире радио Sputnik.
По ее словам, в России не более 30 регионов, где уже есть опыт проведения ДЭГ. Она отметила, что речь идет о президентских выборах в 2024 году.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье начали готовить наблюдателей на предстоящие выборы.
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Анастасия Крестьянова