Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что РФ не нужна демократия Запада, так как там — это власть меньшинства. Об этом Памфилова сообщила в рамках форума «Территория смыслов».
Памфилова подчеркнула, что выборы — это действительно, недешевое удовольствие, «но это не удовольствие». Она добавила, что в России должны развивать выборные институты на всех уровнях, что и будет происходить в дальнейшем.
Памфилова также заявила, что ЦИК — это одно из самых эффективных ведомств, которое решает многие задачи достаточно эффективно и с минимальным количеством затрат.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американская газета New York Times неверно передала его слова о выборах в России в 2024 году. Пресс-секретарь пояснил, что благодаря беспрецедентному объединению общества вокруг российского лидера можно утверждать, что если Владимир Путин решит выдвинуть свою кандидатуру, то его, безусловно, переизберут с весомым преимуществом.
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Памфилова также заявила, что ЦИК — это одно из самых эффективных ведомств, которое решает многие задачи достаточно эффективно и с минимальным количеством затрат.
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Екатерина Коршунова