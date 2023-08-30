Памфилова объявила о тестовом голосовании на портале ДЭГ 

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Систему дистанционного электронного голосования накануне ЕДГ 30 и 31 августа протестируют избиратели 21 региона. Там голосование пройдет в течение трёх дней. Завтра к ним присоединятся Свердловская, Томская и Челябинская области. Об этом сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.
«Масштаб применения ДЭГ у нас в этом году беспрецедентный – 25 регионов. К его проведению нужно хорошо подготовиться, провести все необходимые тренировки. Обращаюсь ко всем избирателям, подавшим заявления на ДЭГ: нам важно, чтобы в тестовом голосовании приняло участие как можно больше людей. Участие в тренировке позволит вам заранее ознакомится с процедурой ДЭГ и самим порталом, проверить работу вашего устройства. Также тестовое голосование позволит комиссиям отработать все действия», – сказала Памфилова.Каждый избиратель, подавший заявление на ДЭГ в одном из 24 субъектов Федерации и получивший статус «Учтено», может зайти на портал и нажать на кнопку «Участвовать в тренировке». Проголосовать можно только раз. Данные о кандидатах и партиях обезличены.
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