Памфилова: Применение админресурса к выборам надо выжечь каленым железом

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Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Российской Федерации Элла Памфилова заявила, что любые попытки административного воздействия на ход избирательного процесса должны быть выжжены «каленым железом» к президентским выборам.
Глава ЦИК также добавила, что наибольшее раздражение у граждан вызывают попытки давления с использованием административного ресурса. Она подчеркнула, что любые элементы такого давления будут выявляться и решительно пресекаться. Памфилова добавила, что сообщений о реальных попытках давления, к счастью, немного, но ни одно из них не остается без внимания.
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Александр Бойцов