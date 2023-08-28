Памфилова рассказала о пытающихся сорвать выборы «подлых виртуальных крысах»

Фото: сайт Кремля
Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что количество хакерских атак будет увеличиваться в преддверии президентских выборов 2024 года. Об этом пишет издание РИА Новости.
ЦИК ведет работу по предотвращению таких атак, подчеркнула Памфилова.
По ее словам, попытки атак будут возрастать ближе к дате, на которую запланированы выборы президента. Работа комиссии направлена на то, чтобы «ни одна подлая виртуальная крыса не проскочила», заверила глава комиссии.
Ранее, Памфилова заявила, что президентская кампания будет нелегкой из-за попыток западной стороны сорвать выборы.
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По ее словам, попытки атак будут возрастать ближе к дате, на которую запланированы выборы президента. Работа комиссии направлена на то, чтобы «ни одна подлая виртуальная крыса не проскочила», заверила глава комиссии.
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Анастасия Крестьянова