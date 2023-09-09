Памфилова рассказала о представителях НАТО на выборах в России

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Представители НАТО ведут информационную войну с Россией, поэтому нет смысла приглашать их участвовать в наблюдении за ходом голосования в России. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах 2023 года.
Она отметила, что бессмысленно приглашать представителей НАТО и сообщать им о ходе голосования, поскольку они открыто называют выборы в России «фикцией».
Ранее официальный представитель НАТО Дилан Уайт осудил проведение выборов в новых регионах России. По его мнению, они нарушают международное право.
Кроме того, в ЦИК раскритиковали сообщения западных СМИ о сотрудниках МВД и Росгвардии на выборах. Они предоставляют фейковую информацию, касаемо оружия, которое есть при себе у силовиков на российских выборах.
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Анастасия Чинкова