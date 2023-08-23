Памфилова: в новых регионах зарегистрировали 18 списков кандидатов

Фото: сайт Кремля
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что на выборах в законодательные органы новых регионов РФ зарегистрировано 18 списков кандидатов от 5 парламентских партий, столько же – на выборы в органы муниципальных образований. Об этом Памфилова сообщила на заседании ЦИК.
Глава ЦИК отметила, что нет ни одного отказа в регистрации. Памфилова добавила, что только 2 человека утратили свой статус выдвинутых кандидатов.
По словам Памфиловой, еще три кандидата выбыли после регистрации.
Напомним, ранее глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что РФ не нужна демократия Запада, так как там — это власть меньшинства. Памфилова подчеркнула, что выборы — это действительно, недешевое удовольствие, «но это не удовольствие». Она добавила, что в России должны развивать выборные институты на всех уровнях, что и будет происходить в дальнейшем.
Памфилова также заявила, что ЦИК — это одно из самых эффективных ведомств, которое решает многие задачи достаточно эффективно и с минимальным количеством затрат.
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По словам Памфиловой, еще три кандидата выбыли после регистрации.
Памфилова также заявила, что ЦИК — это одно из самых эффективных ведомств, которое решает многие задачи достаточно эффективно и с минимальным количеством затрат.
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Екатерина Коршунова