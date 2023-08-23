Памфилова: в новых регионах зарегистрировали 18 списков кандидатов

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что на выборах в законодательные органы новых регионов РФ зарегистрировано 18 списков кандидатов от 5 парламентских партий, столько же – на выборы в органы муниципальных образований. Об этом Памфилова сообщила на заседании ЦИК.