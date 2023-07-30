Папа Франциск призывает Россию возобновить зерновую сделку

Фото: iStock/Andrey Iudin
Папа римский Франциск во время традиционного воскресного обращения к верующим в Ватикане призвал российские власти возобновить Черноморскую инициативу.
Reuters пишет, что, по словам Папы римского, это необходимо для обеспечения безопасной транспортировки зерна.
Папа Франциск назвал «оскорблением Бога» уничтожение зерна, которое является даром Господа.
Ранее Россия объявила о прекращении зерновой сделки с 18 июля. Президент РФ Владимир Путин объяснил это тем, что условия соглашения в отношении России не были выполнены западными странами.
Читайте также:
Вице-премьер Оверчук заявил, что Россия продолжит безвозмездно помогать зерном африканским странам
ТАСС: Страны Персидского залива выступают за возобновление зерновой сделки
ООН намерена продолжать контакты по зерновой сделке с РФ, Турцией и Украиной
Папа Франциск назвал «оскорблением Бога» уничтожение зерна, которое является даром Господа.
Читайте также:
Вице-премьер Оверчук заявил, что Россия продолжит безвозмездно помогать зерном африканским странам
ТАСС: Страны Персидского залива выступают за возобновление зерновой сделки
ООН намерена продолжать контакты по зерновой сделке с РФ, Турцией и Украиной
Мария Фирсова