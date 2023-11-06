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Папа римский почувствовал себя плохо во время аудиенции в Ватикане

06 ноября 2023, 12:50
Фото: istockphoto/uzhursky

Фото: istockphoto/uzhursky

Папа римский Франциск в понедельник во время аудиенции в Апостольском дворце Ватикана посетовал на недомогание.
«Приветствую всех вас. Спасибо за этот визит, который мне очень нравится, но бывает, что я не чувствую себя в добром здравии и поэтому предпочитаю не читать речь, а передать её вам», - сказал 86-летний понтифик, когда обращался к членам делегации европейских раввинов, прибывших в Ватикан.
Ранее папа римский Франциск заявил, что мир сейчас в состоянии войны. Причиной этому он назвал оружейную промышленность. Понтифик призвал Израиль и Палестину к мирному сосуществованию, сообщает телеканалу RAI.


По словам папы римского, война — это поражение, а все решения можно достигнуть диалогом.

«На войне одна пощечина вызывает другую. Война — это поражение. Я воспринял это как очередное поражение. Два народа, которые должны жить вместе. Соглашение Осло: два очень ограниченных государства и Иерусалим с особым статусом», — заявил понтифик.
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#новости
#политика
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Партия Шольца предлагает собрать «кризисный взнос» с богатейших немцев
06 ноября 2023, 13:53

Фото: istockphoto/photosvit

Партия СДПГ, членом которой является канцлер Олаф Шольц, разработала меры по стимулированию инвестиций и предлагает ввести временный сбор с богатых немцев
Социал-демократическая партия Германии подготовила инициативу, которая может ввести в Германии временный «кризисный взнос» для самых богатых немцев, а также создать правительственный фонд для поощрения инвестиций, пишет RND.
Инициативу включили в список предложений по экономической политике, которые подготовили к декабрьской конференции партии.

Партия также предлагает реформировать сферу налогов: подоходного, на дарение, на получение наследства. Изменения способны сократить налоги для 95% населения, усилив налоговую нагрузку на богатых. Целью других мер является стимулирование частных инвестиций на €100 млрд ежегодно. В итоге партия хочет добиться создания миллиона рабочих мест к 2030 году.

Также СДПГ предлагает изменить механизм «долгового тормоза» Германии. Данный механизм ограничения госдолга подразумевает, что Германия не может брать долги на сумму более 0,35% от годового ВВП, но существуют исключения в кризисных ситуациях.

Bloomberg пишет, что такая инициатива приведёт к конфликту СДПГ и Свободной демократической партии (СвДП), входящей в правящую коалицию (третий член коалиции — «Зеленые»).

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#фрг
#германия
#политика
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Лавров заявил, что англосаксы толкают Ближний Восток к большой войне
06 ноября 2023, 13:12

Фото: сайт Кремля

Запад провоцирует на Ближнем Востоке крупный конфликт.
Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, из-за действий англосаксов Ближний Восток находится «на грани большой войны». Подобное положение дел можно отследить и на Украине.

По словам Сергея Лаврова, Запад привык к эксплуатации чужих ресурсов и решению своих проблем за чужой счет. Западные политики желают править миром, влезая во внутренние дела других государств, заявил министр в рамках Международной выставки-форума «Россия».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ не видит политической воли на западе и в Киеве к устойчивому и справедливому миру. Об этом Лавров сообщил на брифинге по итогам своих переговоров с главой МИД Кувейта.

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#сергей лавров
#мид
#мид рф
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Песков прокомментировал сообщения о решении Путина участвовать в выборах
Песков: Путин еще не делал заявлений о своем участии в выборах в 2024 году
06 ноября 2023, 13:10

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин еще не делал заявлений касательно решения по участию в выборах президента 2024. Об этом Песков сообщил РИА Новости.
По словам пресс-секретаря, кампания официально ещё не объявлялась.

Ранее Песков сообщил, что глава российского государства еще не заявлял, что будет выдвигать свою кандидатуру, однако если выдвинет, то реальную конкуренцию ему составить никто не сможет. Он также упомянул, что всенародное голосование — это проявление демократии, о чем ранее говорил сам президент России.

Также зампред ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что перед выборами президента России в законодательство могут быть внесены изменения. В настоящее время идёт работа над тщательным изучением документа, а также выявляются моменты, требующие актуализации.

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#выборы
#сша
#президент
#голосование
#путин
#песков
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Боррель признал провал Запада в решении палестино-израильского конфликта
Боррель назвал коллективным провалом разгорающийся конфликт на Ближнем Востоке
06 ноября 2023, 13:01

Фото: iStock/Gilnature

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о «коллективном провале» в урегулировании палестино-израильской проблемы. Об этом Боррель сообщил на конференции европейских послов в Брюсселе.
Боррель отметил, что цена за этот провал будет расти снова и снова. Глава дипломатии Европейского союза отметил, что к нему привел недостаток воли в разрешении кризиса на Ближнем Востоке.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
#операция
#армия
#мид
#цена
#министр
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В Казахстане ожидают визит Путина
06 ноября 2023, 12:11

Фото: iStock/freedarst

Президент России Владимир Путин прибудет в Казахстан с визитом 9 ноября.
Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана. Известно, что Путин встретится с президентом республики Касым-Жомарт Токаевым. Они обсудят региональные и мировые вопросы.

Кроме поездки в Казахстан российский президент проведёт несколько совещаний, среди которых встреча с членами правительства РФ и Совета безопасности РФ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал визит французского президента Эммануэля Макрона в Казахстан, он провел встречу с коллегой Касымом-Жомартом Токаевым. Он также указал на то, что РФ и Казахстан являются союзниками и развивают собственные отношения, «коими мы весьма дорожим».

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#казахстан
#россия
#владимир путин
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Великобритания решила вывезти часть сотрудников посольства из Ливана
06 ноября 2023, 11:52

Фото: РИА Новости

МИД Соединенного Королевства дало рекомендацию британцам «воздержаться от любых поездок» в Ливан.
Великобритания начала вывозить на время часть сотрудников своего дипломатического представительства в Ливане, сообщает МИД Соединенного Королевства. Британцам рекомендуют воздержаться от поездок в эту страну, а тем, кто там находится, нужно незамедлительно покинуть ливанскую территорию.

Ранее сообщалось, что американские базы в Ираке и Сирии были атакованы после визита Блинкена. Шиитские группировки предприняли попытку атаковать беспилотниками американские военные базы в Ираке. Об этом сообщает источник иракскому информационному агентству Shafaq News.

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#великобритания
#новости
#политика
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Глава МИД Индии заявил о несогласии многих стран с санкциями против России
Джайшанкар: не все страны согласны с санкциями против РФ, они нужны лишь Западу
06 ноября 2023, 11:42

Фото: iStock/Mihrzn

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Запад подает санкции против РФ так, будто на них согласился весь мир, однако это не соответствует действительности. Об этом сообщает Corriere della Sera.
По словам Джайшанкара, рестрикционные меры являются удобным инструментом лишь для западных государств. Он также отметил, что разница в подходах Европы к противостояниям на Украине и Ближнем Востоке заключается в том, что «в прошлом, когда возникали проблемы в других частях мира, европейские страны, по сути, считали, что им не стоит об этом беспокоиться».

Ранее сообщалось, что Австралия объявила о новых санкциях в отношении РФ, запретив поставку некоторых товаров в Москву из-за ситуации на Украине. 

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#сша
#австралия
#страны
#меры
#рф
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Foreign Affairs: США не должны ввести диалог с Путиным с позиции силы
06 ноября 2023, 11:29

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Вашингтон ошибается, когда ведет диалог с президентом России Владимиром Путиным с позиции силы. Об этом сообщает Foreign Affiars.
Сообщается, что таким образом, можно спровоцировать прямой конфликт с РФ. Авторы статьи подчеркивают, что Вашингтон регулярно провоцировал Москву, но никак не сдерживал ее.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден рассказал о планах на второй президентский срок. Он заявил, что хочет подавить Россию и урегулировать ситуацию в Израиле. В ответ на это российский лидер вспомнил русскую поговорку «век живи — век учись», добавив, что если учиться, тогда не будет стремления никого подавлять. Путин подчеркнул, что необходимо научиться уважать других, тогда желание кого-то подавить не появится. 

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Базы США атаковали БПЛА после визита Блинкена в Ирак
06 ноября 2023, 11:22

Фото: iStock/aapsky

Американские базы в Ираке и Сирии были атакованы после визита Блинкена.
Шиитские группировки предприняли попытку атаковать беспилотниками американские военные базы в Ираке. Об этом сообщает источник иракскому информационному агентству Shafaq News.
 
«Два беспилотника атаковали военную базу «Айн аль-Асад» в провинции Анбар прошлой ночью и сегодня на рассвете. Оба беспилотника были сбиты вооруженными силами», — рассказал источник.
Собеседник говорит, что третий беспилотник нацелился на окрестности военной базы «Эт-Танф». Она расположена на территории Сирии рядом с границей с Ираком, но его тоже сбили. Атака была выполнена после визита в Ирак госсекретаря Энтони Блинкена. Он предостерег региональные силы от использования ситуации в секторе Газа, чтобы нанести ущерб интересам США в регионе. Также Блинкен потребовал от иракских властей обеспечения защиты баз.

После переговоров премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани поехал с визитом в Иран.

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