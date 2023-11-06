Папа римский почувствовал себя плохо во время аудиенции в Ватикане

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Папа римский Франциск в понедельник во время аудиенции в Апостольском дворце Ватикана посетовал на недомогание.
«Приветствую всех вас. Спасибо за этот визит, который мне очень нравится, но бывает, что я не чувствую себя в добром здравии и поэтому предпочитаю не читать речь, а передать её вам», - сказал 86-летний понтифик, когда обращался к членам делегации европейских раввинов, прибывших в Ватикан.Ранее папа римский Франциск заявил, что мир сейчас в состоянии войны. Причиной этому он назвал оружейную промышленность. Понтифик призвал Израиль и Палестину к мирному сосуществованию, сообщает телеканалу RAI.
«На войне одна пощечина вызывает другую. Война — это поражение. Я воспринял это как очередное поражение. Два народа, которые должны жить вместе. Соглашение Осло: два очень ограниченных государства и Иерусалим с особым статусом», — заявил понтифик.Читайте также:
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Мария Фирсова