Папа Римский прокомментировал ситуацию в Израиле

Фото: РИА Новости/Владислав Воднев
Папа Римский Франциск заявил, что война и терроризм приведут только к смерти и страданиям, поэтому нужно немедленно урегулировать конфликт между Израилем и Палестиной.
После проповеди на главной площади Ватикана папа Римский выразил поддержку всем жителям воюющих стран, а также тем семьям, родственники которых погибли в результате обстрелов.
Кроме того, папа Франциск заявил, что вооружённые столкновения не помогут решить проблему, а лишь повлекут за собой более негативные последствия.
Также понтифик призвал всех неравнодушных молиться за мир в Израиле и Палестине.
Ранее сообщалось, что количество погибших в результате обстрелов в Израиле достигло 600 человек. Пострадали уже около двух тысяч местных жителей.
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Кроме того, папа Франциск заявил, что вооружённые столкновения не помогут решить проблему, а лишь повлекут за собой более негативные последствия.
Ранее сообщалось, что количество погибших в результате обстрелов в Израиле достигло 600 человек. Пострадали уже около двух тысяч местных жителей.
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Анастасия Чинкова