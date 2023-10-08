Папа Римский прокомментировал ситуацию в Израиле

Российская певица Глюк'oza (настоящее имя Наталья Ионова) приехала в Тель-Авив на концерт Бруно Марса. Как только она с семьей добралась до отеля, началась воздушная тревога и всех постояльцев согнали вниз, в бомбоубежище.