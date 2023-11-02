Папа римский сообщил об «очень темном времени»

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Мир сейчас в состоянии войны, сообщил папа римский Франциск.
Причиной этому он назвал оружейную промышленность. Понтифик призывает Израиль и Палестину к мирному сосуществованию, сообщает телеканалу RAI. По словам папы римского, война — это поражение, а все решения можно достигнуть диалогом.
По мнению Франциска, мы живём в очень тёмное время. Мир находится в состоянии войны. Инвестиции в оружейную промышленность на данный момент приносят наибольший доход. Также папа римский выразил сожаление, что антисемитизм всё ещё существует., несмотря на холокост и его последствия.
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«На войне одна пощечина вызывает другую. Война — это поражение. Я воспринял это как очередное поражение. Два народа, которые должны жить вместе. Соглашение Осло: два очень ограниченных государства и Иерусалим с особым статусом», — заявил понтифик.
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Мария Фирсова