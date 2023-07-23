Папа Римский предложил Патриарху Кириллу встретиться в московском аэропорту

Фото: РИА Новости/пресс-служба президента Республики Казахстан
Папа Римский Франциск может встретиться с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в одном из аэропортов Москвы. Это может произойти во время дозаправки самолета понтифика во время его перелета в Монголию или обратно.
Дмитрий Севостьянов отметил, что аэропорт считается транзитной нейтральной зоной, поэтому такая встреча не должна вызвать противодействия со стороны тех, кто активно возражает против визита понтифика в Россию. В этом случае встреча могла бы состояться 31 августа по пути Папы в Монголию или 4 сентября по дороге обратно.
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