Папа Римский возмутился сожжением Корана в Стокгольме

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Папа Римский Франциск заявил, что возмущен сожжением Корана в Швеции.
Он отметил, что произошедший инцидент нельзя оправдать свободой слова. Своим мнением понтифик поделился в интервью изданию Al Ittihad.
Папа Римский Франциск призвал относиться с уважением к книге, которую народ считает священной. Он также заявил, что к подобным действиям испытывает отвращение и подчеркнул, что возмущен скандальной выходкой.
Напомним, накануне полиция Швеции позволила сжечь Коран в Стокгольме. Священная книга была сожжена в знак протеста возле главной мечети.
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Папа Римский Франциск призвал относиться с уважением к книге, которую народ считает священной. Он также заявил, что к подобным действиям испытывает отвращение и подчеркнул, что возмущен скандальной выходкой.
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Анастасия Крестьянова