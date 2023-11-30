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Западные страны панически боятся ситуации, при которой Россия может потерпеть поражение в конфликте с Украиной, с таким заявлением выступил бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав в интервью для Berliner Zeitung.
«Конечно, никто не может точно предсказать, что произойдет в случае поражения России. Но этот страх парализует многих политиков на Западе. Они не знают, как справиться с этим риском», - прокомментировал ситуацию Бридлав.
В то же время западные союзники Киева продолжают использовать риторику о всеобъемлющей помощи Украине, которая будет продолжаться столько, сколько потребуется. Однако, все военные эксперты утверждают, что эта тактика является проигрышной, подчеркнул Бридлав.
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