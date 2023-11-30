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«Парализующий страх»: На Западе опасаются победы Украины

Бывший главком НАТО Бридлав: На Западе боятся поражения России
30 ноября 2023, 09:46
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Западные страны панически боятся ситуации, при которой Россия может потерпеть поражение в конфликте с Украиной, с таким заявлением выступил бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав в интервью для Berliner Zeitung.
«Конечно, никто не может точно предсказать, что произойдет в случае поражения России. Но этот страх парализует многих политиков на Западе. Они не знают, как справиться с этим риском», - прокомментировал ситуацию Бридлав.

В то же время западные союзники Киева продолжают использовать риторику о всеобъемлющей помощи Украине, которая будет продолжаться столько, сколько потребуется. Однако, все военные эксперты утверждают, что эта тактика является проигрышной, подчеркнул Бридлав.


При этом, Бридлав отметил, что поддержка Украины в западном обществе начинает ослабевать на глазах.

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Президент Германии полчаса прождал в самолете в Катаре, пока его встретят
Stern: президенту ФРГ Штайнмайеру пришлось просидеть в самолете около получаса
30 ноября 2023, 10:20

Фото: iStock/Diy1

Президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, который прибыл с визитом в Катар, пришлось около получаса прождать в самолете в ожидании встречающих его чиновников. Об этом сообщает Stern.
В материале статьи сообщается, что президент ФРГ казался потерянным. Все другие пассажиры покинули самолет, однако он был вынужден в одиночестве сидеть в салоне и ждать официальных лиц, которые должны были встречать его у трапа.

Отмечается, что почетный караул и лимузин ожидали, когда президент покинет самолет, однако сделать это Штайнмайеру удалось только спустя полчаса. По данным источника Tagesspiegel, данная ситуация произошла из-за того, что президентский самолет прилетел раньше срока.

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#самолет
#президент
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#сми
#фрг
#катар
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«Не должны бояться»: В Австрии призвали к переговорам с Россией
Глава МИД Австрии Шалленберг призвал не бояться переговоров с Россией
30 ноября 2023, 09:14

Фото: iStock/Teka77

Западные страны не должны бояться сесть за стол переговоров с Россией, об этом заявил глава МИД Австрии Александра Шалленберг, его цитирует издание Puls24.
«Мы, Запад, не должны бояться сесть за стол переговоров с русскими. Я считаю, что тенденция копаться в наших собственных эхо-камерах во внешней политике опасна для жизни», - прокомментировал ситуацию Шалленберг. 

Глава австрийского МИД также положительно высказался в сторону решения Северной Македонии пригласить главу министерства иностранных дел Сергея Лавров на встречу СМИД ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) в Скопье. В завершении он отметил, что сейчас ОБСЕ находится в состоянии кризиса, однако, по мнению Шалленберга, роль этой организации чрезвычайно важна.

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#мид
#запад
#австрия
#россия
#переговоры
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«Сокровенный секрет»: В США раскрыли, куда на самом деле тратится помощь для Украины
WP: Большая часть американской помощи ВСУ не доходит до Украины
30 ноября 2023, 08:41

Фото: iStock/Andrii Atanov

Большая часть финансовой помощи, которую США выделяют на нужды украинской армии, не покидает Штатов, об этом сообщили в The Washington Post.
«Самый сокровенный секрет военной помощи Вашингтона Киеву состоит в том, что большая часть средств тратится здесь, в Соединенных Штатах», - прокомментировали ситуацию в издании.

По информации WP, большая часть средств, которые правительство выделят на помощь Вооруженным силам Украины, тратится внутри Соединенных Штатов. Деньги идут на разработку нового американского оружия или замену старого, отправленного Киеву.

Автор статьи ссылается на исследование, в котором сообщается, что из 68 миллиардов долларов помощи, которую выделил Киеву Вашингтон, 90 процентов остались в США.

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#сша
#деньги
#помощь
#правительство
#украина
#всу
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В МИД Катара подтвердили продление перемирия в Газе на один день
30 ноября 2023, 08:11

Фото: iStock/Gilnature

МИД Катара подтвердил продление гуманитарной паузы в секторе Газа на один день.
Ранее о продлении перемирия заявило палестинское движение ХАМАС. 

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

Впервые о гуманитарной паузе было объявлено в пятницу 24 ноября. В 07:00 (08:00 по московскому времени) армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и ХАМАС заявили о прекращении огня на четыре дня. Позже, 28 ноября, стало известно, что перемирие продлится ещё два дня. 30 ноября ХАМАС и Израиль договорились о продлении режима прекращения огня ещё на одни сутки, теперь перемирие должно завершиться 1 декабря в 07:00.

Вчера движение ХАМАС ответило на просьбу российского государство и освободило из плена двух граждан РФ.

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#израиль
#армия
#катар
#сектор газа
#мир
#конфликт
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«Право на жизнь»: Си Цзиньпин призвал вспомнить о палестинском народе
Си Цзиньпин призвал реализовать право народа Палестины на жизнь
30 ноября 2023, 07:32

Фото: kremlin.ru

В честь Международного дня солидарности с палестинским народом лидер КНР Си Цзиньпин выступил с обращением к мировому сообществу, телеграмму главы государства процитировало CCTV.
«Палестино-израильские мирные переговоры должны быть возобновлены как можно скорее, а права палестинского народа на государственность, выживание и возвращение должны быть реализованы как можно скорее», - сообщается в послании Си Цзиньпина. 

Китайский лидер также отметил, что разгоревшийся на Ближнем Востоке конфликт в очередной раз доказывает, что достичь общей безопасности можно только уважая право на безопасность каждого отдельного государства. 

Напомним, уже совсем скоро между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончится перемирие, которое было заключено 24 ноября в 07:00 утра (08:00 по московскому времени).

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#права
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#си цзиньпин
#китай
#палестина
#израиль
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«Новые олигархи»: На Украине рассказали, кто погубит страну
FT: Приближённые Зеленского могут стать новыми олигархами
30 ноября 2023, 06:53

Фото: Сайт Кремля

Окружение украинского президента Владимира Зеленского может превратить в новую олигархию, что очень пугает политических активистов, об этом пишет издание Financial Times.
«Другой причиной для беспокойства (украинских борцов с коррупцией) становятся широкие полномочия, которыми обладает никому не подотчетная команда советников вокруг Зеленского», - прокомментировали ситуацию в издании. 

По словам украинской политической активистки Дарьи Калинюк, приближённые Владимира Зеленского могут стать «новыми олигархами», воспользовавшись теми открытыми схемами для хищения средств, которые не регламентированы украинским законодательством.

К примеру, депутаты Верховной рады Украины могут принимать пожертвования от юридических лиц в неограниченных количествах, а также заниматься любой предпринимательской деятельностью вне своей основной работы, заключили в FT.

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#украина
#депутаты
#владимир зеленский
#коррупция
#активисты
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Маск отказался голосовать за Байдена на выборах президента США
Маск заявил, что не будет голосовать за Байдена на выборах президента США
30 ноября 2023, 06:37

Фото: iStock/rarrarorro

Предприниматель и миллиардер из США Илон Маск заявил, что не планирует голосовать на предстоящих выборах за действующего президента Соединённых Штатов Джо Байдена.
Выборы главы государства запланированы на ноябрь 2024 года, пишет The New York Times (NYT).

«Думаю, что я не стал бы голосовать за Байдена», — сказал Макс в ходе пресс-конференции, организованной NYT.

При этом американский бизнесмен не стал подтверждать или отрицать, планирует ли он голосовать за Дональда Трампа.

«Я имею в виду, что это определенно сложный выбор», — цитирует газета слова Маска.

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#выборы
#бизнесмен
#макс
#сша
#президент
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Экс-сотрудник Пентагона Брайен: США «не потянут» прямого конфликта с Россией
30 ноября 2023, 06:10

Фото: iStock/Aquir

Бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен считает, что Соединенные Штаты не смогут справиться с Россией, если отправят свои войска на Украину. Об этом пишет 30 ноября РИА Новости.
Свое заявление Брайен сделал в ходе дискуссии с президентом Американского совета по внешней политике Германом Пирчнером.

По мнению бывшего сотрудника Пентагона, американская промышленность не способна заменить потери вооружения и расходы на боеприпасы в случае военного конфликта на Украине, так как оборонные заводы Соединённых Штатов работают с устаревшими технологиями и сложными условиями труда.

Более того, как считает Брайен, даже отправка американской авиационной группировки на поддержку Киева может не привести к ожидаемым результатам. Оборонную систему России эксперт описал как «солидную», а истребитель Су-35 назвал «самолетом высшего класса».

НАТО не готово к конфликту на Украине, заключил экс-сотрудник американского оборонного ведомства, а Россия уже давно предупреждала, что западная военная помощь только затягивает конфликт на Украине и делает транспорт с оружием легитимной целью для ВС РФ.

Ранее военный эксперт Кристиан Меллинг в интервью ZDF высказал мнение, что страны НАТО не имеют военного потенциала для того, чтобы противостоять российской армии и остановить ее на границе, в случае возникновения подобной ситуации. Обороноспособность европейских стран сейчас находится на очень низком уровне.

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#россия
#сша
#украина
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Бывший госсекретарь США Киссинджер умер в возрасте 100 лет
Reuters: Умер экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, которому было 100 лет
30 ноября 2023, 04:45

Фото: iStock/PeopleImages

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет, сообщило агентство Reuters. По его информации, политик ушел из жизни 29 ноября в своем доме в штате Коннектикут.
Генри Альфреда Киссинджера называли «патриархом американской внешней политики» за его роль в 1969—1977 годах. Именно по его инициативе было заключено Парижское мирное соглашение, закончившее для США кровопролитную Вьетнамскую войну. В 1973 году за это дипломат получил Нобелевскую премию мира.

После своего ухода с поста государственного секретаря США Киссинджер стал международным консультантом, писателем и лектором. Он неоднократно лично встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Киссинджер критически отнесся к намерениям нынешнего президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа вновь участвовать в президентских выборах в 2024 году.

«Для этого нужны определенные силы, физические. В зрелости есть некоторые преимущества. Истощение и ограниченная трудоспособность таят в себе опасность», — заявил тогда экс-госсекретарь в интервью телеканалу CBS News.

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#смерть
#сша
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