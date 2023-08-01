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Париж отрицает подготовку военной интервенции в Нигер

BFMTV: Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Париж не вынашивает планов военной интервенции в Нигер
01 августа 2023, 07:09

Фото: официальный сайт МИД Франции

Франция не готовит военную интервенцию в Нигер и рассчитывает на восстановление конституционного порядка в стране после произошедшего там несколько дней назад военного переворота. Об этом заявила министр иностранных дел Пятой республики Катрин Колонна в понедельник в эфире телеканала BFMTV.
«Мы категорически отрицаем, это ложь. Наш единственный приоритет - это обеспечение безопасности наших сограждан», — заявила госпожа министр в ответ на просьбу прокомментировать заявления мятежников в Нигере о подготовке Францией военной интервенции.

31 июля Буркина-Фасо и Мали выступили с совместным заявлением касательно мятежа в Нигере. Они будут считать объявлением им войны любое вооруженное вмешательство против этой страны или вторжение на ее территорию.
Ещё одна африканская страна — Гвинея — явилась первым в мире государством, которое открыто и публично выступило в поддержку новых властей в Нигере, заявив, что ждет от них «гарантий стабильности и согласия в стране».


Ранее в МИД Франции заявили о приостановке финансирования добывающей промышленности Нигера до полного установления порядка в стране. Также сотрудничать с африканским государством временно прекратили Испания и Германия.

Кроме того, сейчас на территории Нигера находятся около 600 французов. Власти пока не заявляли о возвращении на родину своих граждан.

Франции принадлежит сейчас большая часть урановой горнодобывающей промышленности Нигера. При этом, перебои в поставках или даже их полное прекращение не станут критическими для Парижа, поскольку Францичядополнительно ведёт добычу в Казахстане, Монголии, Канаде и ряде других государств.

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#франция
#мид
#нигер
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На Украине растет число уклонистов от мобилизации
В Минобороны Украины заявили, что проблема уклонения от мобилизации в ВСУ растёт
01 августа 2023, 07:16

Фото: iStock/Olena_Z

Первый замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил, что в стране продолжает нарастать проблема уклонения от мобилизации в ВСУ.
По его словам, уклонение от прохождения военной службы расценивается, как препятствование действиям Вооруженных сил Украины. Он отметил, что данная проблема должна контролироваться правоохранительными органами. 

Павлюк заявил, ​что данная тенденция связана с отношением общества к военной службе во время действия военного положения. Замминистра оборонного ведомства Украины подчеркнул, что на проблему уклонения необходимо обратить внимание и начать бороться с ее проявлением в ближайшее время. 

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#мобилизация
#украина
#военные
#всу
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В США предупредили о рисках преждевременной смерти Зеленского
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский идет к преждевременной смерти, совершая теракты
01 августа 2023, 06:59

Фото: сайт Кремля

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что террористические акты на территории России свидетельствуют о военной слабости режима президента Украины Владимира Зеленского и ведут его лично к преждевременной смерти. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По мнению американского аналитика, террористические атаки киевского режима являются отчаянием. Он также добавил, что Украина стремительно движется к поражению. Эксперт обратил внимание на то, что около 90 процентов техники, которая была поставлена Киеву уже уничтожена российскими подразделениями. ВСУ не могут ничего противопоставить России и атакуют другие цели.

Подобные действия Зеленского говорят о том, что он идет к своей преждевременной смерти, отметил Джонсон. 

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#эксперт
#украина
#всу
#сша
#владимир зеленский
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Сенатор США Грэм: применение Россией ядерного оружия на Украине станет атакой на НАТО
01 августа 2023, 05:24

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм cчитает, что использование Россией использование ядерного оружия на Украине будет аналогично атаке на НАТО. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
«Моим российским друзьям, которые говорят об использовании ядерного оружия на Украине: вам нужно понять, что это будет атакой на само НАТО», — говорится в твите сенатора.

Такое мнение Грэм обосновал близостью территории Украины к Североатлантическому альянсу.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если бы часть территории России оказалась отторгнута , то Москва была бы вынуждена применить ядерное оружие. Он добавил, что российские враги должны молиться на военных России, так как они не дают разгореться мировому ядерному пожару.

Напомним, газета Financial Times ранее сообщала, что в ходе своего визита в Москву председатель КНР Си Цзиньпин лично попросил Владимира Путина не применять ядерное оружие на Украине. Позже ее опроверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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#россия
#украина
#сша
#ядерное оружие
#нато
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Буркина-Фасо и Мали предупредили о последствиях вторжения в Нигер
AFP: Буркина-Фасо и Мали выпустили совместное заявление о том, что всякое вторжение в Нигер будет равносильно объявлению войны обеим странам
01 августа 2023, 00:41

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Буркина-Фасо и Мали выступили с совместным заявлением касательно мятежа в Нигере. Они будут считать объявлением им войны любое вооруженное вмешательство против этой страны или вторжение на ее территорию, передает 31 июля французское агентство Франс-Пресс (AFP).
Ещё одна африканская страна — Гвинея — явилась первым в мире государством, которое открыто и публично выступило в поддержку новых властей в Нигере, заявив, что ждет от них «гарантий стабильности и согласия в стране».

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) ранее пригрозило мятежникам в Нигере военными мерами при отказе вернуть к власти президента Мохамеда Базума. По словам главы комиссии Омара Алье Туре, закрываются наземные и воздушные границы между Нигером и странами ЭКОВАС.

Напомним, что 27 июля нигерийские военные заявили о свержении президента страны Мохамеда Базума и закрытии границ. Также по всей стране был объявлен комендантский час. При этом президент Базум отказался уходить в отставку, несмотря на оказываемое на него давление.

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#нигер
#африка
#мали
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Британский премьер Сунак призвал немедленно освободить Кара-Мурзу*
01 августа 2023, 00:06

Фото: iStock/8213erika

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал освободить осужденного в России публициста Владимира Кара-Мурзу* (признан физлицом-иноагентом). Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Twitter.
Российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза*, являющийся к тому же подданным Великобритании и имеющий вид на жительство в США, был приговорён к 25 годам тюремного заключения по делу о госизмене и распространении фейков про российскую армию. Кроме того, ему назначен штраф в 400 тысяч рублей, ограничение свободы на полтора года и запрет на ведение журналистской деятельности в течение семи лет. Последние два пункта продолжат действие после освобождения политика из колонии.

Британское правительство, в связи с этим, ввело санкции против шести судей и судебных лиц, которые вели это дело. Так, в список попали: судьи Наталья Дударь, Екатерина Дорохина и Виталий Белицкий, прокуроры Борис Локтионов и Анна Потычко, свидетель-эксперт Данила Михеев.

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#великобритания
#иностранный агент
#журналисты
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Боливия изъявила официальное желание присоединиться к БРИКС
31 июля 2023, 23:33

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Президент Боливии Луис Арсе официально уведомил о желании его страны присоединиться к группе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД данной южноамериканской республики Рохелио Майту.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Индия и Бразилия выступили против призыва Китая быстро расширить группу БРИКС. Напомним, что в прошлом году БРИКС объявил о намерении расширить число стран-участников, чтобы сделать организацию более всеохватывающей.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что БРИКС как объединение «дает убедительные примеры эффективной работы по актуальным мировым проблемам на основе принципов открытости, равноправия, взаимного уважения и отсутствия скрытой повестки».

В свою очередь, шерпа председательствующей сейчас в БРИКС Южно-Африканской республики Анил Суклал считает, что расширение БРИКС может привести к тому, что оно включит в себя более 50 стран. Он также указал на желание многих стран быть независимыми от американской валюты, и заявил, что движение от доллароцентричного мира к миру, где есть больший выбор, уже началось.

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#индия
#бразилия
#китай
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Великобритания ввела санкции против судебных лиц, приговоривших Кара-Мурзу* к заключению
31 июля 2023, 20:27

Фото: iStock/syahrir maulana

Великобритания ввела новые санкции против шести участников судебного разбирательства по делу Владимира Кара-Мурзы*. Об этом сообщает правительство страны.
Российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза* был приговорён к 25 годам тюремного заключения по делу о госизмене и распространении фейков про российскую армию. Кроме того, ему назначен штраф в 400 тысяч рублей, ограничение свободы на полтора года и запрет на ведение журналистской деятельности в течение семи лет. Последние два пункта продолжат действие после освобождения политика из колонии.

Британское правительство, в связи с этим, ввело санкции против шести судей и судебных лиц, которые вели это дело. Так, в список попали: судьи Наталья Дударь, Екатерина Дорохина и Виталий Белицкий, прокуроры Борис Локтионов и Анна Потычко, свидетель-эксперт Данила Михеев.

Также уточняется, что Кара-Мурза* является поданным Великобритании и имеет вид на жительство в США.

*признан Минюстом РФ иноагентом 

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#санкции
#великобритания
#приговор
#арест
#тюрьма
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Зеленскому все еще не хватает западной помощи
Зеленский заявил, что в условиях СВО, Украине не хватает западной помощи
31 июля 2023, 19:05

Фото: kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает западной помощи, в условиях специальной военной операции, в интервью бразильскому изданию O Globo.
«Достаточно ли помощи? Если бы война закончилась, то достаточно. Пока идёт война, ничего не может быть достаточно. Это говорит о том, что чего-то не хватает. Помощь она тоже разная. Это не только оружие. Оружие, информационная война, гуманитарная помощь», - пожаловался Зеленский.

При этом, Вашингтон передаст Киеву грант в 1,25 миллиарда долларов, который планируют использовать для выплаты заработных плат и социальной помощи. Отмечается, что за 2023 года Соединенные Штаты уже выделили 8,45 миллиарда долларов на помощь Украине.

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#владимир зеленский
#сша
#помощь
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Зеленский заявил о желании встретиться с президентом Бразилии
31 июля 2023, 18:56

Фото: iStock/blinow61

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своей заинтересованности во встрече со своим бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой, ради чего он готов отправиться в Бразилию. Об этом Зеленский сообщил в интервью газете O Globo.
«Я очень хотел бы с ним встретиться. Если мы не встречаемся с президентом это говорит, что что-то не в порядке с нашими народами. И я не понимаю, почему мы не встречаемся, это неправильно», - заявил Зеленский.

В оправдание своего бразильского коллеги Зеленский заявил, что Лула да Силва не мог приехать на Украину из-за боевых действий. Таким образом, украинский лидер заявил, что сам лично готов отправиться в Бразилию для встречи с президентом Бразилии.
 
При этом бразильский лидер отметил, что многие государства уже начали уставать от происходящего на Украине. По его мнению, мир наступит тогда, когда группа стран начнет переговоры с Россией и Украиной.

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