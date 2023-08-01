Париж отрицает подготовку военной интервенции в Нигер

Фото: официальный сайт МИД Франции
Франция не готовит военную интервенцию в Нигер и рассчитывает на восстановление конституционного порядка в стране после произошедшего там несколько дней назад военного переворота. Об этом заявила министр иностранных дел Пятой республики Катрин Колонна в понедельник в эфире телеканала BFMTV.
«Мы категорически отрицаем, это ложь. Наш единственный приоритет - это обеспечение безопасности наших сограждан», — заявила госпожа министр в ответ на просьбу прокомментировать заявления мятежников в Нигере о подготовке Францией военной интервенции.
31 июля Буркина-Фасо и Мали выступили с совместным заявлением касательно мятежа в Нигере. Они будут считать объявлением им войны любое вооруженное вмешательство против этой страны или вторжение на ее территорию.
Ещё одна африканская страна — Гвинея — явилась первым в мире государством, которое открыто и публично выступило в поддержку новых властей в Нигере, заявив, что ждет от них «гарантий стабильности и согласия в стране».
Кроме того, сейчас на территории Нигера находятся около 600 французов. Власти пока не заявляли о возвращении на родину своих граждан.
Франции принадлежит сейчас большая часть урановой горнодобывающей промышленности Нигера. При этом, перебои в поставках или даже их полное прекращение не станут критическими для Парижа, поскольку Францичядополнительно ведёт добычу в Казахстане, Монголии, Канаде и ряде других государств.
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