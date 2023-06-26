Парламент Армении принял проект закона о службе женщин в армии

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Парламент Армении принял законопроект о добровольной службе женщин в армии
Парламент Армении принял законопроект во втором и окончательном чтении, касающийся службы женщин в армии на добровольной основе. Об этом сообщает РИА Новости. Как стало известно, за принятие законопроекта проголосовало большинство депутатов — 64 из 107.
Уточняется, что женщины имеют возможность отказаться от службы до дня призыва. Для несения этой службы будет сформирован женский батальон.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что в НАТО тайно признали крах альянса из-за конфликта с Россией.
«Заявление для прохождения обязательной шестимесячной службы могут подать женщины в возрасте от 18 до 27 лет до 1 марта и 1 октября каждого года», — сообщил министр обороны Армении Сурен Папикян.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что в НАТО тайно признали крах альянса из-за конфликта с Россией.
Екатерина Коршунова