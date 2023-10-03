Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда

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Парламент Армении ратифицировало Римский статут Международного уголовного суда (МУС) и обязался выполнять его решения. Информацию сообщает RT на русском
За ратификацию статута МУС проголосовали 60 депутатов парламента, против — 22. Оппозиция в парламенте Армении отказалась принимать участие в обсуждении вопроса. Фракции «Армения» и «Честь имею» ушли с заседания. После ратификации президент Армении Ваагн Хачатурян должен подписать бумаги, после чего документ вступит в силу через 60 дней.
Юрисдикцию МУС не признают многие страны, в которых проживает больше половины населения всей планеты. Среди них — Россия, Азербайджан, Казахстан, Белоруссия, Китай, США, Турция, Египет, Индия, Индонезия, Саудовская Аравия, Иран.
Ранее МИД России предупредил Ереван, что ратификация МУС приведет к ухудшению отношений с Москвой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Юрисдикцию МУС не признают многие страны, в которых проживает больше половины населения всей планеты. Среди них — Россия, Азербайджан, Казахстан, Белоруссия, Китай, США, Турция, Египет, Индия, Индонезия, Саудовская Аравия, Иран.
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Алина Юрчак