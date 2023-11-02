Парламент Бахрейна сообщил о прекращении экономических отношений с Израилем

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Бахрейн отозвал своего посла из Израиля и разорвал экономические отношения с еврейским государством. Об этом сообщил совет представителей (нижняя палата парламента) страны на своем сайте.
Отмечается, что эти действия свидетельствуют о «твердой исторической позиции Бахрейна в поддержку палестинского дела». При этом посол Израиля в Бахрейне покинул королевство.
Напомним, дипломатические отношения между Израилем и Бахрейном были установлены в 2020 году в рамках инициированных Вашингтоном Авраамовых соглашений.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Напомним, дипломатические отношения между Израилем и Бахрейном были установлены в 2020 году в рамках инициированных Вашингтоном Авраамовых соглашений.
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Екатерина Коршунова