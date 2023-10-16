Парламент Украины рассмотрит законопроект о запрете УПЦ

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Парламент Украины на этой неделе рассмотрит законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в своём Telegram-канале сообщила депутат Верховной рады Ирина Геращенко.
Отмечается, что все партии, кроме пропрезиденской «Слуги народа» и ОПЗД («Оппозиционная платформа - За жизнь»), поддержали представленный законопроект.
Также уточняется, что законопроект предполагает внесение изменений в закон. Таким образом будет предотвращена деятельность религиозных организаций, руководство которых идёт из другого государства.
Ранее Всемирный совет церквей (ВСЦ) признал предложенный законопроект нарушением международных норм свободы вероисповедания. По мнению организации внесение изменений в закон может повлечь за собой раскол украинского общества.
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Также уточняется, что законопроект предполагает внесение изменений в закон. Таким образом будет предотвращена деятельность религиозных организаций, руководство которых идёт из другого государства.
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Анастасия Чинкова