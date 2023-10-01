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Либеральное движение "Прогрессивная Словакия" победило на парламентских выборах в стране, свидетельствуют результаты экзитполов. По данным опросов на выходах с избирательных участков, партия Smer экс-премьера страны Роберта Фицо, выступающего за прекращение поддержки Украины в конфликте с РФ, эти выборы проигрывает.
Ранее Фицо выразил мнение, что поставка западного вооружения не сможет изменить ход боевых действий в конфликте на Украине, поэтому, по его словам, Киев должен отказаться от своих территориальных претензий к России. Он также подчеркивал, что конфликт начался не в 2022 году, а в 2014, «когда украинские фашисты пришли в Донбасс убивать русских».
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