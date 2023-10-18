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Парламенту Грузии не хватило голосов для завершения импичмента Зурабишвили

18 октября 2023, 15:55
Фото: iStock/Denis Kabanov

Фото: iStock/Denis Kabanov

Менее ста депутатов парламента Грузии проголосовали за отстранение президента Саломе Зурабишвили, в результате чего импичмент не состоялся. Трансляция заседания ведется на сайте законодательного органа.
Сообщается, что поддержали импичмент Зурабишвили 86 парламентариев, против — один.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд Грузии признал факт нарушения закона президентом Саломе Зурабишвили из-за поездок за рубеж и разрешил запустить процедуру импичмента.


Напомним, 18 сентября Конституционный суд Грузии получил заявку от 80 депутатов, которые выступили с инициативой об объявлении действующему президенту Саломе Зурабишвили импичмента. Судебный пленум предоставит отчет парламенту в течение месяца. Импичмент был инициирован из-за продолжающихся зарубежных поездок президентом Грузии, которые она совершает вопреки воле правительства.

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Шойгу поручил проработать вопрос экстрадиции из Канады эсэсовца Гунько
Шойгу: военный преступник Гунько должен понести наказание за свои деяния
18 октября 2023, 16:08

Фото: iStock/ANGHI

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил проработать обращение к Канаде и в Интерпол по экстрадиции военного преступника Ярослава Гунько для публичного суда. Об этом сообщили в Минобороны России.
По словам Шойгу, есть неопровержимые факты участия нациста Гунько (Хунка) в зверствах против мирного населения на территории СССР. Шойгу отметил, что Гунько также участвовал в геноциде поляков и евреев. Министр обороны РФ добавил, что эсэсовца Гунько необходимо привлечь к ответственности.

Напомним, 22 сентября канадские парламентарии и президент Украины Владимир Зеленский горячо поприветствовали 98-летнего украинского нациста Ярослава Хунку, который в годы Второй Мировой войны убивал поляков и евреев. Пригласивший Хунку спикер Палаты представителей Энтони Рота принес публичные извинения, а после и вовсе подал в отставку.

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Итоги встречи Путина и Си Цзиньпина: о чем лидеры говорили наедине, что обеспокоило США
18 октября 2023, 15:46

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин принял участие в форуме «Один пояс, один путь», который состоялся в Китае. Центральным пунктом программы мероприятия стали двусторонние переговоры главы государства с председателем КНР Си Цзиньпином. В сложившейся геополитической ситуации, такое событие стало одним из важнейших, поскольку речь идет о стратегическом сближении двух сверхдержав. Редакция «Радио 1» расскажет, что обсудили лидеры стран, о чем Путин и Си Цзиньпин говорили наедине, и почему США видят угрозу в сближении Пекина и Москвы.

Путина и Блинкена по-разному встретили в Китае

 
Издание Newsweek сообщило, что Китай по-разному встретил российского лидера Владимира Путина и госсекретаря США Энтони Блинкена.
 
Президент России прибыл в КНР для участия в форуме «Один пояс, один путь». Его встретили с «красной дорожкой», которой не было у американского дипломата во время его визита в Китай в июне. Правозащитница Дженнифер Цзэн оценила прием американского представителя без почестей и заявила, что в китайской культуре подобные действия демонстрируют «преднамеренное унижение». Американские издания также отметили особые знаки внимания Владимиру Путину. На форум прибыли около 140 делегаций, но с глубоким почтением отнеслись только к российской.
 

Путин и Си Цзиньпин о товарообороте


Политические лидеры обсудили товарооборот между Россией и Китая. По словам Си Цзиньпина, торговые отношения между странами укрепляются и показатели оборота достигли рекордного уровня, неуклонно приближаясь к установленной цели в 200 миллиардов долларов. Президент России Владимир Путин отметил экономические успехи КНР и добавил, что то, что планирует республика, всегда удается достичь.

Москва и Пекин о защите международной справедливости


Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что государство готово работать с Россией для защиты международной справедливости. По его словам, Россия и Китай провели с 2013 года 42 встречи, наладили деловые отношения и крепкую дружбу. Китайский лидер подчеркнул, что посещение дипломатических мероприятий, проводимых в России или Китае является для обеих сторон важным, и участие в них стало традицией. Си Цзиньпин заявил о готовности продолжать сотрудничать с РФ и отметил, что усилия стран направлены на мировое развитие, возрождение и обогащение мира.

Путин о железнодорожных маршрутах и Севморпути


Владимир Путин сообщил о работах по созданию железнодорожных маршрутов из Сибири в сторону Китая, Монголии и тихоокеанских портов. Глава государства также рассказал о планах по прокладке маршрутов, которые позволят связать отечественные порты на Балтике и в Арктике с портами на побережье Персидского залива и Индийского океана.

«Еще один транспортный меридиан с севера на юг пройдет через уральский регион России и Сибирь», – заявил Путин.
Глава государства также добавил, что Россия приглашает заинтересованных в торговле страны к сотрудничеству и участию в развитии Севморпути.

Путин об отношениях Китая и России


Владимир Путин по итогам визита в Китай провел пресс-конференцию, в ходе которой рассказал о взаимоотношениях между Россией и Китаем и сообщил, что обсудил с Си Цзиньпином некоторые вопросы с глазу на глаз. По словам президента, Россия и Пекин развивают экономическое сотрудничество и объем товарооборота с Китаем впечатляет. Он также заявил, что угрозы, которые существуют для Москвы и Пекина лишь объединяют государства и укрепляют взаимодействие. После окончания официальной части, Владимир Путин и Си Цзиньпин уединились для обсуждения вопросов конфиденциального характера. Российский лидер назвал беседу содержательной и очень продуктивной.

Путин о Ближнем Востоке


После выступления на форуме «Один пояс, один путь» Владимир Путин ответил на вопросы журналистов, в том числе, касающиеся ситуации на Ближнем Востоке. Глава государства назвал события в зоне палестино-израильского конфликта катастрофой и призвал к прекращению военных действий. Владимир Путин добавил, что прежде переговорил с несколькими лидерами на Ближнем Востоке, и все они заинтересованы в установлении мира. По его словам, перерастания конфликта в масштабную войну никто не хочет.

Путин о поставках Украине ATACMS


Накануне Белый дом сообщил о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. Владимир Путин назвал подобное решение администрации американского президента дополнительной угрозой, но отметил, что Россия имеет средства для отражения атак с применением подобного оружия. Глава государства подчеркнул, что передача Киеву дальнобойных ракет не изменит ситуацию на линии фронта.

Владимир Путин также сообщил, что на Украине начались разговоры о необходимости проведения переговоров.

«За это похвалю, но этого недостаточно. Если украинская сторона реально хочет переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а отменить запрет на переговоры», — заявил Путин. 

В США обеспокоились визитом Путина в Китай


Издание The Wall Street Journal сообщает, Вашингтон не смог вбить клин в российско-китайские отношения, и вопреки угрозам американского президента Джо Байдена, КНР продолжает сотрудничать с Россией и укреплять двусторонние отношения. Прежде Байден призывал Пекин дистанцироваться от Москвы, но вместо этого, республика демонстрирует теплый прием российского президента, пишет агентство.

В опубликованной The Washington Post статье говорится, что визит Владимира Путина в Китай и его встреча с Си Цзиньпином продемонстрировали союз Москвы и Пекина против США. Связь России и КНР становится крепче, что создает угрозу для Вашингтона, отметили авторы статьи.

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Британия проводит расследование обстоятельств удара по больнице в Газе
Сунак: Британия проводит расследование обстоятельств удара по больнице в Газе
18 октября 2023, 15:45

Фото: iStock/peterspiro

Британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что разведывательные службы Великобритании проводят независимое выяснение обстоятельств удара по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа.
По словам Сунака, Британия находится в сотруднчистве по этому вопросу с союзниками. Он также призвал всех не торопиться с выводами и дождаться подробных независимых данных об этой трагедии.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что удар по больнице в Газе был нанесен «другой командой». 

Напомним, больница «Аль-Ахли» в секторе Газа во вторник, 17 октября подверглась атаке. Более 500 человек погибли в результате удара. Участники палестино-израильского конфликта возложили вину за атаку друг на друга.

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#сша
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#британия
#удар
#джо
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Политолог Савельев предрёк Западу дилемму из-за конфликта на Ближнем Востоке
18 октября 2023, 15:44

Фото: istockphoto.com/timyee

Политолог Григорий Савельев заявил, что в связи с обстановкой на Ближнем Востоке Запад может оказаться пред дилеммой: либо просить Израиль пустить палестинцев домой и проиграть, либо начать принимать беженцев в Европе.
Он отметил, что сейчас вопрос беженцев стал прекрасным рычагом давление на страны Запада со стороны арабского мира.

«США и Европа поддержали действия Израиля по выселению людей из Газы. Но почему беженцев должен содержать соседний Египет? Во-первых, Египет не поддерживает ХАМАС, который спровоцировал кровавый конфликт. Во-вторых, Египет — не самое богатое государство. Если Египет и другие арабские страны официально заявят о нежелании видеть палестинских беженцев на своей территории, то Запад встанет перед дилеммой», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Савельев.

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#конфликт
#европа
#страны
#беженцы
#политика
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В секторе Газа при обстреле больницы погиб 471 человек
18 октября 2023, 15:27

Фото: istockphoto/ronib1979

В результате обстрела больницы Аль-Ахли в секторе Газа погибли 471 человек.
Уточнённые данные приводит Минздрав Палестины.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что удар по больнице в Газе был нанесен «другой командой». Об этом Байден сообщил в ходе конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Напомним, больница «Аль-Ахли» в секторе Газа во вторник, 17 октября подверглась атаке. 471 человек погиб в результате удара. Участники палестино-израильского конфликта возложили вину за атаку друг на друга. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что прямого попадания по больнице в секторе Газа не было, удар пришелся по близлежащей парковке.

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#израиль
#палестина
#больница
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Член ОП Данюк не исключил перемирия между Израилем и Палестиной
18 октября 2023, 15:10

Фото: istockphoto.com/timyee

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк допустил возможность перемирия сторон палестино-израильского конфликта.
«Если не будет масштабного вторжения, тогда я не исключаю перемирия. Или небольшая заморозка — она возможна. Парадоксально звучит, но как раз такая трагедия открывает окно возможностей, чтобы конфликт не пошёл дальше по пути эскалации», — прокомментировал в беседе с RT Данюк.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что от ударов ЦАХАЛ по сектору Газа страдают мирные жители, на конференции с главой США Джо Байденом в Тель-Авиве. При этом, Нетаньяху продолжал утверждать, что израильская армия бьёт по «законным террористическим целям».

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#конфликт
#жители
#израиль
#палестина
#политика
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«Откровенная ложь»: Зеленский пытался извлечь выгоду из конфликта в Изариле
InfoBRICS: Зеленский пытался связать конфликт на Украине с войной в Израиле
18 октября 2023, 15:04

Фото: kremlin.ru

Глава Украины Владимир Зеленский пытался связать палестино-израильский конфликт с происходящим в своей стране, заявил исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель в статье infoBRICS.
11 октября Зеленский, комментируя вспыхнувшее вооруженное противостояние между Израилем и Палестиной, заявил, что конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на поставки оружия для ВСУ, а это может сыграть на руку российскому лидеру Владимиру Путину. 

«Поэтому уже через несколько дней после своего заявления он попытался встретиться с Нетаньяху, чтобы попытаться связать эти два конфликта как неразделимые, что оказалось откровенной ложью и отчаянной попыткой обеспечить дальнейший интерес Запада и приток его оружия и финансирования на Украину», - отметил Адель. 

По словам автора статьи, прямо сейчас Зеленский изо всех сил пытается выпросить у Запада как можно больше оружия, чтобы успеть отбить российские земли до прихода зимы. Однако, его планы разрушил палестино-израильский конфликт.

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#поставки
#всу
#зеленский
#израиль
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Испания заявила о необходимости дипломатического разрешения конфликта на Украине
18 октября 2023, 14:40

Фото: istockphoto.com/Alberto Masnovo

Испанский сенатор Мария Кармен да Силва Мендес заявила о необходимости дипломатического разрешения конфликта на Украине вместо поставок Киеву оружия.
«Почему бы не предпочесть дипломатические решения, которые навели бы мосты для достижения мира, вместо того чтобы разжигать конфликт, посылая новые вооружения? <…> Мы критиковали решение, которое было принято без обсуждения и голосования в конгрессе», — приводит RT слова Мендес.

А геостратег, политолог Андрей Школьников отметил, что на фоне событий на Ближнем Востоке западные политики начинают менять своё мнение в отношении конфликта на Украине ив частности, к России.

«Отношения начнут хоть как-то, хоть по чуть-чуть восстанавливаться. <…> Я считаю, что Евросоюз распадается, ещё несколько лет — и он умрёт. И наша задача сейчас — наладить связи. Чтобы, когда это произойдёт, нам было с кем там разговаривать», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Школьников.

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#евросоюз
#россия
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США намерены «оказать помощь» Украине в инфраструктуре и строительстве
18 октября 2023, 14:26

Фото: istockphoto.com/Yaraslau Mikheyeu

Агентство США по международному развитию (USAID) заявило о поиске специалиста, который должен будет выступать в роли ведущего технического консультанта по вопросам восстановления дорог и водоснабжения на Украине.
«Соискатель будет возглавлять группу специалистов в сфере инфраструктуры, не связанной с энергетикой, и выступать в качестве ведущего технического консультанта миссии по таким вопросам, как горизонтальная инфраструктура, вертикальные конструкции и инфраструктура ВСГ (водоснабжение, санитария и гигиена)», — приводит RT текст соответствующего документа.

Соискателю предлагают вознаграждение в размере до $130 тыс. в год. При этом, отмечается, что договор будет заключён на год с перспективой продления.

Ранее сообщалось, что США тайно передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS специально, чтобы Россия не успела переправить вооружение за пределы радиуса их действия.

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#сша
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