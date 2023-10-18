Парламенту Грузии не хватило голосов для завершения импичмента Зурабишвили

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Менее ста депутатов парламента Грузии проголосовали за отстранение президента Саломе Зурабишвили, в результате чего импичмент не состоялся. Трансляция заседания ведется на сайте законодательного органа.
Сообщается, что поддержали импичмент Зурабишвили 86 парламентариев, против — один.
Ранее сообщалось, что Конституционный суд Грузии признал факт нарушения закона президентом Саломе Зурабишвили из-за поездок за рубеж и разрешил запустить процедуру импичмента.
Напомним, 18 сентября Конституционный суд Грузии получил заявку от 80 депутатов, которые выступили с инициативой об объявлении действующему президенту Саломе Зурабишвили импичмента. Судебный пленум предоставит отчет парламенту в течение месяца. Импичмент был инициирован из-за продолжающихся зарубежных поездок президентом Грузии, которые она совершает вопреки воле правительства.
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Ранее сообщалось, что Конституционный суд Грузии признал факт нарушения закона президентом Саломе Зурабишвили из-за поездок за рубеж и разрешил запустить процедуру импичмента.
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Екатерина Коршунова